“Situación de Bonnie y Clyde”, trío desata caos en Nevada y Arizona

A 7-Eleven on Lake Mead Parkway and Center Street is seen in Henderson on Wednesday, Dec. 2, 2020. Kevin Mendiola Jr., 22, was fatally shot at the store on Thanksgiving Day. (Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @Elipagephoto

Henderson police detectives investigate an early-morning homicide on Thursday, Nov. 26, 2020, at a 7-Eleven store in the 800 block of East Lake Mead Parkway. (Glenn Puit/Las Vegas Review-Journal)

Henderson police detectives investigate an early-morning homicide on Thursday, Nov. 26, 2020, at a 7-Eleven store in the 800 block of East Lake Mead Parkway. (Glenn Puit/Las Vegas Review-Journal)

Chief Deputy Public Defender Curtis Brown, left, addresses the court as his client Christopher McDonnell, 28, charged in a Thanksgiving shooting spree, appears via videoconference at Henderson Justice Court, on Tuesday, Dec. 1, 2020. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Christopher McDonnell, 28, charged in a Thanksgiving shooting spree, appears via videoconference at Henderson Justice Court on Tuesday, Dec. 1, 2020. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Cross streets Warm Springs Road and Cadence View Way are seen in Henderson on Wednesday, Dec. 2, 2020. (Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @Elipagephoto

Cars drive across a street to enter the Auto Show Drive onramp to U.S. Highway 95 in Henderson on Wednesday, Dec. 2, 2020. (Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @Elipagephoto

The 7-Eleven on Lake Mead Parkway at Center Street, where 22-year-old Kevin Mendiola Jr. was killed on Thanksgiving day, is seen in Henderson on Wednesday, Dec. 2, 2020. (Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @Elipagephoto

Cars travel west on the 215 Beltway near the Valle Verde Drive offramp in Henderson on Wednesday, Dec. 2, 2020. (Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @Elipagephoto

Cars travel north on U.S. Highway 95 near the Auto Show Drive offramp in Henderson on Wednesday, Dec. 2, 2020. (Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @Elipagephoto

Cars drive south on Warm Springs Road near Cadence View Way in Henderson on Wednesday, Dec. 2, 2020. (Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @Elipagephoto

Dentro de una pequeña capilla blanca del Boulevard Las Vegas, Shawn McDonnell y Kayleigh Lewis prometieron pasar el resto de sus vidas juntos. La unión marcaría el comienzo de lo que el fiscal de distrito del Condado Clark ha descrito como “una situación de Bonnie y Clyde”. Después de la ceremonia del 7 de noviembre, los recién casados se pusieron en camino para un viaje de una semana a través del país con el hermano menor de McDonnell, Christopher, un delincuente de 28 años en libertad condicional por agredir a un familiar.

El trío de Tyler, Texas, viajaría hasta Washington, D.C., antes de regresar al oeste hacia Las Vegas. Pero en algún punto del camino, antes de llegar a Nevada, según el fiscal de distrito Steve Wolfson, elaboraron un plan para una serie de tiroteos.

“Yo compararía la ola de crímenes con una situación como la de Bonnie y Clyde”, le dijo Wolfson al Las Vegas Review-Journal. “Es increíble a cuánta gente le dispararon”.

Las autoridades no han revelado el motivo exacto, que han dicho que están persiguiendo posibles cargos de terrorismo y crímenes de odio contra los sospechosos, pero una víctima dijo que los tiradores no mostraron ningún remordimiento.

“Miré fijamente el cañón de su pistola, y juro que fue como si el tiempo se hubiera ralentizado”, dijo Andrew Muñiz, una de las al menos 11 víctimas en lo que fueron principalmente tiroteos de vehículo a vehículo en Henderson. “Es como lo que se ve en las películas”.

El alboroto en los dos estados comenzó a los 37 minutos del Día de Acción de Gracias en las afueras de la ciudad de Las Vegas, en Henderson, un suburbio que se proclama como una de las ciudades más seguras del país, y terminaría 11 horas más tarde sólo después de una persecución, un accidente con vuelco y un tiroteo en el que participaron oficiales de Arizona.

En su camino, las autoridades afirmaron que los tejanos dejaron un rastro de casquillos de bala esparcidos por lo menos en 11 escenas del crimen entre el sur de Nevada y la zona rural de Arizona, cerca de 20 víctimas y una familia obligada a planear un funeral inesperado para un hombre de 22 años de North Las Vegas que tenía un brillante futuro por delante en el trabajo de construcción del sindicato.

Este primer relato de la ola de crímenes y su efecto dominó se basa en documentos policiales, expedientes judiciales, declaraciones oficiales de las autoridades, entrevistas con supervivientes y publicaciones en redes sociales.

Asesinato en una tienda de conveniencia

En menos de 20 minutos, el trío había abierto fuego desde su vehículo contra tres coches. Los que estaban dentro escaparon ilesos, y las llamadas al 911 empezaron a llegar con descripciones de un Toyota Camry negro.

Alrededor de las 12:50 a.m., el Camry se había detenido en el estacionamiento del 7-Eleven en 870 E. Lake Mead Parkway. Allí, encontraron una escena típica de una tienda de conveniencia de 24 horas.

Kevin Mendiola Jr., su novia y su hermano decidieron parar a tomar una copa antes de un paseo nocturno por Lake Las Vegas.

Brooke Spangler se sentó en un coche mientras su padre, Seth, que acababa de salir del trabajo, corrió a tomar un aperitivo.

Craig Fletcher acababa de hacer una compra y volvía a su vehículo cuando pasó junto a una mujer con un ojo morado y un hombre con una cara tatuada que parecía un cráneo.

Los coches pasaron de largo por Lake Mead Parkway, incluyendo un sedán rojo conducido por Dana Johnson, que estaba completando una entrega Uber cercana para su pasajero.

Fletcher acababa de entrar en su coche cuando vio al hombre de los tatuajes faciales (identificado más tarde como Christopher McDonnell) de pie delante de su vehículo. El hombre estaba armado.

Cuando Fletcher vio la pistola, llamó al 911 y salió del estacionamiento, según un informe de arresto del sospechoso tatuado. Pero Fletcher se quedó cerca y observó desde su vehículo cómo la carnicería tomó lugar.

A las 12:53 a.m., según el informe, Christopher y Shawn McDonnell abrieron fuego fuera del 7-Eleven.

El ataque duraría sólo seis minutos pero dejaría a Mendiola, ex jugador de fútbol americano de Legacy High School, muerto y a otros cuatro heridos, incluyendo a Seth Spangler y a la novia de Mendiola, Jayde Libby, y a su hermano, Christevin.

“El sonido más espantoso”

El trío huyó del 7-Eleven, hacia Lake Las Vegas, antes de que llegara la policía de Henderson.

Cerca de la entrada de la comunidad de jubilados que rodea el lago, el Camry negro se paró junto a un sedán rojo.

Muñiz, un residente de California de 28 años de edad que estaba de visita durante el fin de semana festivo, estaba viendo su teléfono en el asiento trasero de su Uber cuando escuchó a alguien gritar, “¡Hey!”

Cuando Muñiz miró hacia arriba, vio a un hombre colgando de la ventana de un sedán negro. Un arma estaba apuntando en su dirección. Y luego vinieron los disparos.

Su conductor, Johnson, frenó de golpe, causando que el coche girara mientras gritaba, “¡Me dieron!, ¡Me dieron!”

Johnson fue golpeado en el brazo, y Muñiz sufrió una herida de roce en el hombro por una de las balas.

Muñiz llamó al 911 mientras Johnson se alejaba a toda velocidad en dirección opuesta al sedán negro, hacia un mar de luces azules y rojas en el 7-Eleven. Johnson se detuvo en el estacionamiento para pedir ayuda.

Johnson y las otras cuatro víctimas heridas en el tiroteo fuera de la tienda fueron llevadas al Hospital y Centro Médico Sunrise.

Muñiz se quedó con el coche de Johnson y esperó a que un oficial le tomara declaración. Hacía frío, quería irse a casa.

Inspeccionó el pequeño estacionamiento con incredulidad. Vio charcos de sangre y la parte delantera de la camioneta de Mendiola envuelta en un poste de luz. Debió haberse estrellado durante el tiroteo, pensó.

La captura

Poco se sabe de Shawn McDonnell, de 30 años, y Lewis, de 25, que se casaron en la capilla de bodas Graceland en el centro de Las Vegas. Pero los mensajes públicos en sus perfiles de redes sociales, incluyendo fotos de su infancia y de sus mascotas, no levantan ninguna obvia sospecha.

Los dos comenzaron a salir en 2014, según las fotos publicadas en la página de Facebook de Lewis. Un pariente le comentó a Lewis en abril de 2014: “Kirk dice que le cae muy bien Shawn y que necesitábamos gente más tranquila en nuestra familia!”

Mientras tanto, en enero de 2018, el joven McDonnell fue condenado en el Condado Anderson, Texas, por un delito grave de agresión, según el Smith County Community Supervision and Corrections Department..

Fue sentenciado a cuatro años en una prisión estatal y fue liberado bajo condición en agosto, unos tres meses antes de la ola de crímenes. Su sentencia iba a terminar en febrero.

Alrededor de la 1:30 a.m. del día de Acción de Gracias, las autoridades pusieron en alerta a las fuerzas del orden de California y Arizona para que estuvieran atentas a posibles pistoleros activos en un Toyota Camry negro con una llanta de repuesto en el lado del pasajero trasero. Unas siete horas más tarde, las autoridades de Bouse, Arizona, una zona rural situada a unas 200 millas al sur de Las Vegas, comenzaron a recibir llamadas al 911 de víctimas que informaban de que sus coches habían recibido disparos.

Según informes de arresto idénticos para los recién casados, el trío llevó a cabo al menos otros cinco tiroteos de vehículo a vehículo en Bouse antes de que un agente de la Patrulla de Carreteras de Arizona los viera en la Ruta Estatal 72, lo que provocó una breve persecución antes de que el Camry se desviara de la autopista y se volcara sobre su techo.

El policía y otro oficial abrieron fuego contra el vehículo e impactaron a Shawn McDonnell después de que levantara su arma, según informes.

Christopher McDonnell fue trasladado en avión al Hospital y Centro Médico Sunrise, el mismo hospital al que fueron trasladadas las víctimas, por las lesiones que sufrió en el accidente, mientras que su hermano y su cuñada fueron hospitalizados en Arizona.

Los tejanos se enfrentan a cargos de asesinato, intento de asesinato, agresión con un arma mortal y descarga de un arma en un vehículo.

Hace un mes, Shawn McDonnell y Lewis juraron pasar el resto de sus vidas juntos. Ahora, si son condenados por asesinato, los recién casados y su presunto cómplice podrían pasar el resto de sus vidas en prisión, o ser condenados a muerte.