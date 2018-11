Sobreviviente del tiroteo en Las Vegas murió en el bar de California durante ataque

Eric Blanco, segundo a la izquierda, se reúne en oración con Cliff y Kathy Housego durante un velorio para las víctimas de la masacre de Borderline Bar and Grill en Thousand Oaks, California, el jueves 8 de noviembre de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El jefe de la policía de Thousand Oaks, Tim Hagel, centro, es consolado por los residentes de la ciudad Jim Friedl, a la izquierda, y Christina Duffy, durante un velorio para las víctimas del tiroteo masivo en Borderline Bar and Grill en Thousand Oaks, California, el jueves 8 de noviembre de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

La gente se reúne durante un velorio para las víctimas del tiroteo masivo Borderline Bar and Grill en Thousand Oaks, California, el jueves 8 de noviembre de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

La gente se da la mano en oración por las víctimas del tiroteo masivo en Borderline Bar and Grill durante un velorio en Thousand Oaks, California, el jueves 8 de noviembre de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El alguacil del Condado de Ventura, Geoff Dean, habla durante un velorio para las víctimas del tiroteo masivo en Borderline Bar and Grill en Thousand Oaks, California, el jueves 8 de noviembre de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Un hombre toma una foto de los artículos en un monumento conmemorativo para las víctimas del tiroteo masivo Borderline Bar and Grill en Thousand Oaks, California, el jueves 8 de noviembre de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

The Borderline Bar and Grill en Thousand Oaks, California, el jueves 8 de noviembre de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El jefe de la policía de Thousand Oaks, Tim Hagel, lleva una banda negra sobre su placa durante un velorio para las víctimas del tiroteo masivo Borderline Bar and Grill en Thousand Oaks, California, el jueves 8 de noviembre de 2018. Richard Brian Las Vegas Review- Diario @vegasphotograph

El alcalde de Thousand Oaks, Andrew Fox, habla durante un velorio para las víctimas del tiroteo masivo en Borderline Bar and Grill en Thousand Oaks, California, el jueves 8 de noviembre de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Fotos que recuerdan a la víctima del tiroteo, Noel Colette Sparks, se sientan entre un ramo de flores y una vela encendida durante un velorio para las víctimas del tiroteo masivo Borderline Bar and Grill en Thousand Oaks, California, el jueves 8 de noviembre de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Los miembros de los medios de comunicación se reúnen cerca del sitio del tiroteo masivo Borderline Bar and Grill en Thousand Oaks, California, el jueves 8 de noviembre de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

La sobreviviente del Route 91, Jessica Maldoon, de 24 años, posa en su casa en Simi Valley, California, el jueves 8 de noviembre de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

THOUSAND OAKS, California. – Dentro del bar country del sur de California, los sobrevivientes del tiroteo en Las Vegas eran solo personas normales.

“Por ahí, no fui una víctima, yo solo era otra persona”, dijo Jessica Maldoon, con los ojos llorosos, el jueves por la tarde dentro de su casa en Simi Valley, a 20 minutos de Thousand Oaks. “Creo que el bar fue una gran parte de lo que me ayudó, sabiendo que teníamos ese lugar al que podríamos ir y encontrar una manera de divertirnos y disfrutar y saber que estamos rodeados de personas que comprenden al 100%”.

Hace poco más de un año, Maldoon había sobrevivido al tiroteo que tomó la vida de 58 personas en el festival Route 91 Harvest. En casa, el Borderline Bar and Grill, uno de los favoritos entre los locales, se había convertido en una especie de hogar lejos de su hogar para ella y para muchos otros sobrevivientes del suceso en Las Vegas en el Condado de Ventura.

Pero esa imagen de un refugio seguro quebró el miércoles por la noche, comentó Maldoon, cuando un hombre armado que luego fue identificado como un ex marine encendió un dispositivo de humo dentro del bar antes de abrir fuego con una pistola. El tiroteo dejó 13 muertos, incluido el pistolero.

Maldoon había tomado una decisión de último minuto el miércoles por la noche para no asistir a la noche universitaria en su bar favorito, pero la misma sensación de pánico y temor que sintió el 1 de octubre de 2017, regresó de la misma manera cuando recibió la llamada sobre el tiroteo.

Sus amigos estaban allí, comentó, y cinco de ellos también eran sobrevivientes del tiroteo en Las Vegas. Maldoon tardó horas en confirmarlo, pero sus amigos habían sobrevivido de nuevo.

No todos los sobrevivientes del Route 91 salieron con vida. Telemachus Orfanos fue identificado el jueves como una de las víctimas. Tenía 27 años.

Su madre exigió el control de armas cuando habló con el Review Journal el jueves, poco después de saber que su hijo había sido asesinado.

“Impriman eso en las letras más grandes que puedan, ¿pueden hacer eso por mí?”, Gritó Susan Orfanos, con la voz quebrada. “Si una persona más me manda pensamientos u oraciones…hemos perdido demasiados niños, quiero control de armas. Eso es todo lo que tengo que decir”.

El ataque

El pistolero Ian David Long, de 28 años, abrió fuego alrededor de las 11:15 p.m. el miércoles, menos de una hora después de que el bar Borderline comenzara su última lección de baile grupal de la noche.

Estaba armado con una Glock 21, una pistola de calibre .45 diseñada para contener 10 balas más una en la cámara. Pero el alguacil del Condado de Ventura, Geoff Dean, dijo que el arma tenía un cargador extendido que es ilegal en California, aunque Dean señaló que no sabe cuántas rondas puede contener dentro.

El tiroteo se produjo en la College Country Night del bar, donde los clientes mayores de 18 años son bienvenidos a la “pista de baile más grande de la ciudad”, según el sitio web del bar. El año pasado, tras el ataque de Las Vegas, el mismo bar organizó un concierto benéfico “Country Strong” para recaudar fondos para las víctimas locales del Route 91.

Entre los muertos en el tiroteo del miércoles estaba el sargento. Ron Helus, del Departamento del alguacil del Condado de Ventura, quien recibió varios disparos cuando él y un agente de la Patrulla de Caminos de California intercambiaron disparos con el tirador.

Justo antes del tiroteo, Helus había estado hablando por teléfono con su esposa cuando le dijo: “Cariño, me tengo que ir, tengo que atender una llamada”, comentó el jueves por la noche el alcalde de Thousand Oaks, Andy Fox, durante un velorio dentro del enorme teatro del Ayuntamiento.

Luego, afuera del Ayuntamiento, los miembros de la comunidad se abrazaron, llorando y rezando, con algunas camisas y chaquetas que decían “Route 91 Strong” en letras naranjas.

“Tengo que conectarme con mi gente”, comentó una sobreviviente al Review-Journal, con el rimel corrido por el llanto.

“Algo difícil de digerir”

Thousand Oaks fue el lugar donde creció una de las 58 víctimas de Las Vegas.

Laura Shipp, una madre soltera de 50 años, vivía en Las Vegas con su hijo cuando murió el 1 de octubre de 2017. Pero su hermano menor, Steve, todavía vive en Thousand Oaks. Le dijo al Review-Journal que Borderline era un elemento básico para los hermanos Shipp que estaban creciendo, especialmente Laura.

“Es difícil digerir una locura, ver que algo así sucede tan cerca de casa”, dijo Shipp, de 48 años, en una entrevista telefónica.

El hermano no tenía conexiones directas con los que estaban dentro del bar el miércoles por la noche. Pero cuando encendió su televisor el jueves temprano, sintió lástima por el frenético Jason Coffman, que intentaba encontrar a su hijo de 22 años, Cody.

Mientras Shipp miraba, vio que el padre desesperadamente mostraba imágenes de su hijo a los equipos de noticias de televisión. Horas más tarde, se enteró que el joven había muerto.

“Y entonces recuerdas la situación de Laura, eso fue lo más difícil para nosotros: 36 horas de espera para descubrir de que probablemente sabríamos malas noticias”, dijo Shipp. “Definitivamente, sé lo que esta ciudad y las personas relacionadas con las víctimas van a pasar por este próximo año y más allá, no lo deseo a mi peor enemigo”.

“Han pasado 13 meses”

Maldoon, que solo tiene 24 años pero ya ha sido personalmente afectada por dos tiroteos masivos en su vida, tuvo problemas para describir lo que sintió el jueves.

“Simplemente no entiendo por qué esto sigue sucediendo y por qué no podemos llegar a la raíz del problema en lugar de bailar alrededor del tema y señalar con el dedo en diferentes direcciones”, dijo. “No está bien vivir así. No está bien entrar a tu campus y pensar que este podría ser tu último día en la Tierra. No está bien ir a un concierto y pensar que nunca volverás a ver a tu familia”.

Mientras jugueteaba con sus dedos en su regazo, también se preguntaba qué impacto tendría el tiroteo del miércoles en su recuperación.

“No estoy segura de si esto me hará retroceder o si simplemente me recordará que esto sigue siendo algo que podría suceder todos los días. Todavía tengo ansiedad en todos los lugares a los que voy, y cada vez que salgo por esa puerta”, comentó, mirando a la puerta de su casa, “rezo por que no sea la última vez”.

El jueves, el presidente Donald Trump ordenó que las banderas estadounidenses se redujeran a media asta hasta la puesta del sol del sábado.

Un velorio por las víctimas de Thousand Oaks se llevará a cabo a las 6:30 p.m. el viernes en el Jardín de Sanación Comunitaria de Las Vegas, 1015 S. Casino Center Blvd.

Víctimas del tiroteo en Thousand Oaks – Sean Adler, de 49 años, era un cadenero en Borderline. Solía ser el entrenador de fuerza del equipo de lucha de Royal High School. Cumplió un sueño a principios de este año cuando abrió una cafetería llamada Rivalry Roasters. – Cody Coffman, de 22 años, planeaba unirse al Ejército, según su padre. Una amiga, Sarah DeSon, dijo que Coffman se levantó y les dijo a todos que corrieran durante el tiroteo. Jugó béisbol en la escuela secundaria y trabajó como árbitro. – Blake Dingman. – Jake Dunham. – Sargento del Condado de Ventura. Ron Helus, de 54 años, entró al bar para enfrentarse al tirador. Justo antes del tiroteo, estaba hablando por teléfono con su esposa. Había planeado retirarse este año después de 29 años de carrera en la aplicación de la ley. Era dueño de un negocio de entrenamiento de seguridad de armas de fuego llamado Gun Control. – Alaina Housley, de 18 años, era una estudiante de primer año en la Pepperdine University en Malibu, California. El 15 de octubre de 2017, publicó una serie de fotos de un viaje a Malibú con un subtítulo: “Con suerte, podré pasar más tiempo en este hermoso lugar”. – Dan Manrique, 33. – Justin Meek, de 23 años, se graduó de la Universidad Luterana de California. Su padre es miembro de la marina, y su madre es veterana de la Fuerza Aérea. – Kristina Morisette era cajera en el Borderline. – Telemachus Orfanos, de 27 años, fue un sobreviviente del tiroteo en Route 91. – Noel Sparks, 21. – y una víctima que aún no ha sido nombrada.