Sol y clima fresco para este fin de semana festivo en Las Vegas

El valle de Las Vegas podrá contar con cielos soleados el viernes, según el Servicio Nacional de Meteorología.

El viernes verá una temperatura máxima de 76 grados con la disminución de la cobertura de nubes a lo largo del día, notificó el meteorólogo Alex Boothe.

Se espera mucho sol para el sábado, indicó Boothe, con una máxima de 83 grados. Los vientos aumentarán el sábado, con ráfagas de 20 a 25 mph.

Abnormally strong area of low pressure persisting across the region will make for a cool and unsettled Memorial Day Holiday Weekend. If camping above 7000 feet be prepared for snow accumulations of a few inches. #azwx #cawx #nvwx pic.twitter.com/BCpbpw7wON

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) May 24, 2019