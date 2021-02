Soleado y 70º para la primera mitad de la semana en Las Vegas

La primavera llegará a principios de esta semana, ya que un sistema de alta presión mantendrá las condiciones meteorológicas de Las Vegas en un nivel moderado, según las últimas previsiones del Servicio Meteorológico Nacional.

La previsión de la temperatura máxima del lunes es de 67º con un cielo soleado y vientos del norte-noroeste de sólo tres a cinco mph.

La temperatura máxima del martes se situará en torno a los 72º. De ser así, será la tercera lectura en los 70º este mes.

A warm up is on the way Monday and Tuesday, with temps climbing ~10 degrees above normal! Enjoy the warmth while it lasts as cooler temps return midweek! #nvwx #cawx #azwx pic.twitter.com/0tdFi9ASkN

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) February 21, 2021