Solicitan apoyo de la comunidad hispana

Para abordar la escasez de sangre a nivel local y aumentar los esfuerzos por salvar las vidas de niños con cáncer, Cure 4 The Kids Foundation (C4K) llevará a cabo un evento especial titulado “Save The Summer Blood Drive and Bone Marrow Registry”, el cual tendrá verificativo el próximo viernes 9 de julio en Summerlin. La participación de la comunidad hispana será fundamental.

Adrián, de siete años, necesita de un trasplante de médula para ganar su batalla contra la leucemia. [Foto Cortesía, vía Cure 4 The Kids Foundation]

La directora de Servicio al Paciente de C4K, Katherine Salkanovic, abordó la necesidad de que más hispanos accedan a donar sangre y a registrarse como donantes de médula. Jueves 17 de junio de 2021 en la clínica de Cure 4 The Kids Foundation. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Exterior de Cure 4 The Kids Foundation, donde se llevará a cabo un evento de donación de sangre y registro de donantes de médula. Jueves 17 de junio de 2021 en la clínica de Cure 4 The Kids Foundation. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

“Hacemos este evento dos veces al año, buscamos donadores de sangre, sobre todo a principio y fin de año que es cuando más se necesita. Ahora, este verano hay muy poca sangre (donaciones) y eso le afecta a los niños que son tratados por cáncer”, comentó la directora de Servicio al Paciente de C4K, Katherine Salkanovic, durante una reunión con El Tiempo.

C4K es una clínica dedicada a atender a niños de Nevada que han sido diagnosticados con cáncer. Muchos de los infantes que son enviados a un hospital para recibir una transfusión sanguínea, lamentablemente se han enfrentado con la barrera de tener que irse de regreso a sus casas sin recibir la atención que necesitaban, esto es debido a la escasez de donantes de sangre que incluso se redujo aún más en el último año debido a la pandemia de COVID-19.

“Queremos ayudar a que siempre haya sangre en los bancos”, mencionó Salkanovic y sugirió a las personas interesadas en donar sangre a que realicen un registro previo y el día del evento acudan bien alimentados y con alto consumo de agua.

Sin embargo, el evento tendrá otro objetivo especial y urgente.

“Mientras planeábamos el evento, surgió el caso de Adrián, un niño de siete años que necesita un trasplante de médula. Hacemos el esfuerzo para que la gente se venga a registrar para ser donadores de médula, entonces el evento tendrá esos dos objetivos”, dijo Salkanovic.

Hay varios requisitos para las personas que desean registrarse como donantes de médula, pero lo más comunes son tener entre 18 y 44 años de edad, buena salud y aceptar ser voluntarios para que su donación pueda ser utilizada en cualquier paciente que lo necesite. La información proporcionada es únicamente para fines médicos.

“Cuando la gente dona médula o células madres, se extrae directamente de la sangre. Entonces sería similar a una donación de sangre, la extraen, la colocan en una máquina para sacar las células madre, y la sangre que queda te la ponen nuevamente en el otro brazo”, explicó Salkanovic.

Otra opción para donar médula es mediante una sencilla cirugía, en la cual se extrae directamente del hueso del donante. De acuerdo con la especialista, el donante solo tiene que ir al hospital, recibe anestesia, se le coloca una aguja especial para extraer la muestra de médula, la cual es muy poca. El procedimiento puede demorar únicamente medio día.

“En el caso de Adrián, en 2018 fue diagnosticado con leucemia, tuvo tratamientos en nuestra clínica. Pero lamentablemente la leucemia es un cáncer que a veces vuelve, él recayó. Cuando la enfermedad vuelve es más fuerte, entonces las quimioterapias ya no sirven. Ahora lo único que le va a salvar la vida a Adrián es un trasplante de médula”, acotó Salkanovic.

La mayoría de los pacientes que necesitan un trasplante de médula son los que padecen leucemia (cáncer en la sangre). Datos de C4K revelan que las personas de origen anglosajón tienen un 80 por ciento más de posibilidades de encontrar a un donante de medula, en comparación con otros orígenes étnicos como los hispanos o afroamericanos. Esto se debe la escasez de donantes entre estas comunidades.

“Un 40 por ciento de pacientes que sufren de leucemia en algún punto de su enfermedad van a necesitar un trasplante. La leucemia es un cáncer curable si encontramos a un donante, pero lamentablemente si eres latino o afroamericano solo tienes un 25 por ciento de posibilidades de encontrarlo”, aseveró Salkanovic.

Una complicación más en estos casos es cuando los familiares directos no son elegibles para ser donantes. De ahí surge la importancia de realizar eventos como “Save The Summer Blood Drive and Bone Marrow Registry”, donde se invita a las comunidades minoritarias a participar.

“Adrián tiene dos hermanas pequeñas, a las que se les hicieron todos los exámenes para ver si podían ser donantes, pero lamentablemente ninguna es compatible. Los padres siempre son solamente 50 por ciento compatibles con sus hijos. Entonces los padres nunca pueden ser donantes”, informó Salkanovic y concluyó la entrevista enviando un mensaje a la población hispana.

“Que se pongan una mano en el corazón, piensen en Adrián, él tiene a sus padres y hermanas que quieren que se recupere, lamentablemente ellos no pueden ayudarlo. Le pedimos a la comunidad hispana que se unan y vengan todos a registrarse por Adrián y por tantos otros niños que no han tenido la oportunidad de encontrar un donante”, finalizó la especialista.

El evento se realizará el viernes 9 de julio, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., en 1 Breakthrough Way, cerca de Town Center Drive y 215 Beltway. Para más información, llame al (702) 862-11-53, o visite: www.cure4thekids.org

Contacte a Anthony Avellaneda en: aavellaneda@reviewjournal.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.