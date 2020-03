Solicitar el subsidio de desempleo frustra a los trabajadores despedidos de Nevada

Gente hace fila en el One-Stop Career Center el lunes, 16 de marzo de 2020, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Cuando Cassandra Raina intentó por primera vez solicitar el desempleo por Internet el 15 de marzo, apareció un mensaje en su pantalla diciendo que tendría que llamar al Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación de Nevada para completar el proceso.

Al día siguiente, la línea telefónica del Departamento la puso en espera durante seis horas. La ex mesera de P.F. Chang’s intentó de nuevo, esta vez llamando antes de que la oficina abriera. No obtuvo respuesta.

Más de una semana después, todavía no ha logrado que la atiendan por las líneas telefónicas de las oficinas de desempleo, a pesar de que llama a diario.

“Llamo a las ocho de la mañana (cuando abren), y ya hay cola para todo el día”, menciona Raina.

Las empresas de todo el valle están dejando de trabajar y despidiendo personal en las últimas semanas debido al brote de coronavirus y el cierre obligatorio de 30 días para todas las empresas no esenciales.

Las oficinas locales de desempleo han visto “bastantes aumentos” en los reclamos desde entonces, señaló Rosa Méndez, vocera del Departamento. Los datos más recientes de la oficina de desempleo del estado son de enero, cuando la tasa de desempleo de Nevada alcanzó un mínimo histórico de 3.6 por ciento.

Pidiendo paciencia

El Departamento anima a la gente a ver sus videos de YouTube para obtener ayuda cuando las líneas telefónicas estén ocupadas y presentar quejas en línea en “horas no pico” (como a media noche o temprano en la mañana) para evitar retrasos y permitir que aquellos que no cuentan con una conexión a Internet utilicen las líneas telefónicas.

Mientras tanto, los centros están buscando expandir los niveles de personal para responder teléfonos, que están abiertos a las personas que llaman los días de semana de 8 a.m. a 8 p.m.

“Pedimos a la gente que tenga paciencia”, encomendó Méndez.

Pero los desempleados de Nevada se están frustrando a medida que los repetidos intentos de presentación de solicitudes no conducen a ninguna parte.

Amanda Flores, quien fue despedida de su trabajo de marketing en Five Star Mortgage la semana pasada, comentó que ha estado tratando de pasar por las líneas telefónicas a diario para completar su solicitud en línea. Señaló que deseaba que el sistema estuviera mejor organizado y que daba a los reclamantes la opción de programar una entrevista telefónica en línea.

Flores ha solicitado algunos trabajos mientras tanto, pero no es optimista en cuanto a recibir ofertas en un momento como este.

“Entiendo que mucha más gente fue despedida, no solo yo”, argumentó. “Tengo suerte de tener suficiente dinero este mes, pero mis ahorros no son suficientes para que me dure otro mes después de eso”.





Jordan Partier perdió dos empleos dependientes de eventos el fin de semana del 13 de marzo: uno a tiempo completo como programador y operador de automatización para Show Group Production Services/Showrig, el otro de guardia como técnico de automatización en el Cirque du Soleil.

Apuntó que su reclamo ha estado pendiente durante días, y los correos electrónicos sobre su estado han quedado sin respuesta.

Durante los últimos cinco días, indica, llama a la oficina a las ocho de la mañana o un poco antes, es puesto en espera y luego cuelga alrededor del mediodía cuando se le dice que la fila está llena.

“No tenemos una gran necesidad (de dinero) ahora, pero la tendremos si no obtengo una respuesta”, señaló.

Raina, que nunca antes había tenido que solicitar el desempleo, subrayó que también le preocupan los futuros pagos. Ahora mismo, no cuenta con suficiente para su renta del próximo mes.

“No cuento con ningún ingreso, pero mi renta aún debe ser mi prioridad de todos modos”, recalcó. “Tengo un periodo de gracia de cinco días, y eso es todo”.

¿Cuánto tiempo durará la financiación?

Mientras que el número de solicitudes de desempleo aumenta en Nevada, un informe del Instituto de Política Económica enfatiza que la cifra podría ser aún mayor.

El informe apunta que la economía nacional podría perder 14 millones de puestos de trabajo para el verano de 2020, a medida que las empresas de todo el país cierren para ayudar a frenar la propagación de COVID-19. Nevada es el estado más afectado por esta proyección, que supone un estímulo fiscal de un billón de dólares, con el 14.2 por ciento de los empleados del sector privado perdiendo sus puestos de trabajo.

El miércoles por la mañana, Méndez anunció que el fondo de seguro de desempleo del estado estaba en 1.963.884.009 dólares. Antes de la pandemia de COVID-19, estaba en $1.98 mil millones de dólares.

“Empezamos todo esto con una bonita y saludable cantidad de fondos fiduciarios, aproximadamente el doble de lo que era al comienzo de la Gran Recesión”, argumentó.

El profesor de ciencias políticas, Michael Bowers, mencionó que durante la Gran Recesión, el fondo de seguro de desempleo de Nevada se agotó rápidamente, como en la mayoría de los otros estados. Esos estados recurrieron a préstamos del gobierno federal para pagar los beneficios de desempleo.

Méndez recalcó que la agencia confía en el balance del fondo “desde ahora”, pero su posición podría cambiar con base a factores como el volumen y la duración de los reclamos.

“No puedo decirte cuánto tiempo durará”, dijo Méndez. “Los números están cambiando constantemente”.