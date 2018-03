Solo el 20% de los pandilleros en EE.UU. son latinos

Recientemente el investigador de University of Southern California Rossier School of Education, Dr. Adrián Huerta, ofreció una conferencia en la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV) para hablar sobre la problemática de las pandillas y la participación de los hombres latinos en ellas, además de abordar temas como el acceso a la universidad y la desigualdad en oportunidades educativas que padecen los hombres pertenecientes a las minorías.

[Getty Images]

“La gente que vive en Las Vegas necesita pensar ¿qué necesitamos en nuestras comunidades para ayudar a estos estudiantes?”: Dr. Adrián Huerta. Martes 13 de marzo de 2018 en UNLV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“La gente que vive en Las Vegas necesita pensar ¿qué necesitamos en nuestras comunidades para ayudar a estos estudiantes?”: Dr. Adrián Huerta. Martes 13 de marzo de 2018 en UNLV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Decenas de estudiantes acudieron a la conferencia del Dr. Adrián Huerta para informarse sobre temas sociales. Martes 13 de marzo de 2018 en UNLV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“Hablamos de qué está pasando en el sistema educativo de Nevada y de Estados Unidos, y qué le está pasando a los jóvenes latinos. En Nevada solo uno de cada dos hombres latinos termina la escuela preparatoria”, dijo Huerta en entrevista para El Tiempo.

Una de las preguntas realizadas por el profesor a los asistentes fue sobre qué conocimiento tenían acerca de las pandillas, los estudiantes reconocieron tener poca información del tema. Huerta sentenció que muchos de los jóvenes latinos tienen problemas para terminar la preparatoria, no acuden a la universidad o tienen pocas oportunidades para acceder a la misma.

Pero ¿cuál puede ser el motivo de esta situación?

“Puede ser el clima de las escuelas, muchos maestros no saben cómo apoyar a los latinos. Muchos de ellos piensan que los latinos no estiman la educación, que no quieren ir a la universidad. Los padres latinos piensan que el sistema educativo va a hacer lo necesario para preparar a sus hijos para la universidad, unas escuelas sí, pero en otras no pasa eso”, respondió Huerta.

Esta situación puede derivar en que los jóvenes latinos se inmiscuyan en pandillas, sin embargo, es importante aclarar que de acuerdo con el expositor de esta conferencia, solo el 20 por ciento de los pandilleros jóvenes en Estados Unidos son identificados como latinos y/o hispanos.

“En las escuelas no hay igualdad de oportunidades para los estudiantes para prepararlos a la universidad. Es un problema que las familias y comunidad latina necesitan hablar con el Distrito Escolar del Condado Clark.

Los jóvenes tienen situaciones en casa o en la escuela donde no hay apoyo, y cuando no hay apoyo los jóvenes buscan oportunidades de tener aceptación con otras personas, entonces terminan haciendo parte de pandillas”, comentó Huerta.

Para el investigador este problema no es algo nuevo, ya que de acuerdo a sus estudios existen pandillas en Las Vegas o cualquier otra comunidad que pueden tener de 50 hasta 100 años de existencia, situación que surge principalmente en zonas donde hay familias que no cuentan con los suficientes recursos para ayudar a sus hijos.

“Es la escuela, es la familia, es la comunidad, nosotros sabemos dónde hay pandillas, pero ¿cuántas oportunidades hay para ayudar a esos jóvenes a no entrar en pandillas? Hay deportes que son gratis, hay otros programas donde los estudiantes son líderes, la gente que vive en Las Vegas necesita pensar ¿qué necesitamos en nuestras comunidades para ayudar a estos estudiantes?, al final del día todavía son jóvenes y necesitan el apoyo para salir adelante”, concluyó Huerta.