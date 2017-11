Son graves los riesgos de caída para un anciano

Las caídas de personas mayores podrían ser más graves de lo que aparentan, pueden provocar una fisura de hueso, en particular cadera, o hasta romperse, situación que deriva en una operación que involucraría otro tipo de soluciones como clavos, placas metálicas y el paciente debe de estar suficientemente sano para soportar una cirugía de esta envergadura.

En el centro para adultos de la tercera edad Lifestyle, de Southwest Medical, ubicado en 5820 s. Eastern Ave, asistió el doctor Barry Bornstein, quien es fisiatra y conoce de tratamientos de rehabilitación, artritis y otras enfermedades reumáticas que comúnmente afectan a personas de mayor edad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, los adultos mayores de 65 años de edad, son los que se encuentran en mayor riesgo, casi un 30% de esta edad o más, sufren lesiones moderadas a graves por esta causa, hematomas, fracturas de cadera o traumatismos craneoencefálicos.

El doctor Bornstein, ejemplificó la estadística anterior, “son 1 de cada 3 mayores de 65 años de edad, en Estados Unidos equivale a 12 millones de accidentes por caídas, todos nos vamos a hacer viejos, así que esto puede prevenirse con ejercicio de bajo impacto como un arte marcial, estiramientos y evitar debilitar completamente los músculos”.

“Esto no me va a pasar a mí”, es la causa más común que un paciente le dice a Bornestein, conforme uno va envejeciendo hay que hacer adaptaciones a la casa, poner sujetadores en las paredes de los baños, doble barandal en las escaleras, utilizar calzado que no se resbale en piso de mármol o madera, arreglar las rupturas de las alfombras que podrían causar una caída.

Los medicamentos pueden marear o adormecer al paciente, esto es una causa más de las caídas graves, por este motivo es necesario tomarlos con los alimentos si las indicaciones lo permite, hacerlo en un lugar tranquilo que la persona mayor pueda descansar o tomarse un tiempo para recuperarse de la dosis de droga médica.

Las personas que están habituadas al ejercicio desde su juventud, si pierden masa muscular con la edad, eso es natural, sin embargo mantienen la flexibilidad y pueden mantener el equilibrio, inclusive evitar una caída o soportarla más. “Hay yoga para mayores, tai chi, si es posible ejercicios en piscina son ampliamente recomendados”, comentó el médico.

“Hay pacientes que no quieren aceptar utilizar un bastón, es un golpe psicológico de que ya se están haciendo viejos, son solamente para tener estabilidad al andar o para detenerse como soporte, es simplemente una nueva etapa en la vida y puede haber bastones muy elegantes que motiven a la persona”. Prosiguió el doctor ante poco más de 20 adultos mayores.

“Aunque suene a broma, el atarse correctamente las agujetas es el inició de un buen día, ya previniste una caída desde muy temprano”. Finalizó.

