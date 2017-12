Soñadores piden al Congreso una “ley limpia”

Estudiantes de Nevada se unieron para pedir una ley que proteja a los ‘dreamers’ pero sin poner en riesgo a sus familias. Miércoles 15 de noviembre en UNLV. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El mitin incluyo distintas pancartas que reflejaban las peticiones de los jóvenes ‘dreamers’. Miércoles 15 de noviembre en UNLV. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Los movimientos a favor de dar una protección legal a los jóvenes beneficiarios de DACA, conocidos como ‘dreamers’, continúan. Recientemente la organización estudiantil de UNLV, UndocuNetwork, llevó a cabo un mitin en el campus de la universidad con la finalidad de pedir a los legisladores de Estados Unidos: “Educación, no deportación”.

“Les pedimos a las escuelas de Nevada que les soliciten a sus legisladores que apoyen un Dream Act limpio. Sabemos que hay muchas propuestas que otorgan fondos para hacer un muro o para criminalizar y deportar a más miembros de nuestras familias, no queremos eso.

Al final del día es un tema humano, es muy importante porque no solo somos los jóvenes, también son nuestros padres, también merecen estar aquí, es ayudar como causa humana”, expresó la ‘dreamer’ y fundadora de UndocuNetwork, Mariana Sarmiento.

Con distintas pancartas que incluían frases como “Sin DACA, sin miedo”, los estudiantes se manifestaron e incluso escribieron con tiza sobre el piso los números telefónicos de las oficinas de algunos de los legisladores del ‘Estado de Plata’.

A este movimiento se sumaron estudiantes de otras escuelas como Aranza Alejandra Marmolejo, ‘dreamer’ de 18 años de edad y alumna de Nevada State College: “Le pedimos a la gente que le llame al senador Dean Heller para que vote por un Dream Act limpio, porque es importante para mí, mis familiares y el resto de los ‘dreamers’”.

La joven ‘dreamer’ también pidió a los funcionarios públicos de Washington DC dejar de lado los intereses políticos y centrarse más en el aspecto humano de cada persona.

Juanita Jasso fue ‘dreamer’ en algún momento de su vida, aunque ya logró regularizar su estatus legal reconoce que es sumamente importante para ella sumarse a causas como esta para mostrar apoyo a los jóvenes recipientes de DACA.

“Creo que la educación es algo necesario para la sociedad, en general creo que los estudiantes ahora están en peligro de perder su estado de DACA y no ser protegidos por cualquier ley, es inhumano. Son estudiantes que han recibido los beneficios de la educación de Estados Unidos hasta los 18 años de edad, (al momento) no hay ninguna ley en la que los estados puedan ofrecer la ayuda que necesitan para seguir adelante con su educación y seguir siendo miembros de la sociedad como lo han sido… Me he unido porque conozco el miedo, terror y lo que es ser indocumentada”, aseveró Jasso.

El Gobierno Federal anunció la terminación de DACA el pasado 5 de septiembre, y se dio como plazo hasta el 5 de octubre para que los ‘dreamers’ cuyo permiso expira antes del 5 de marzo de 2018 pudieran renovar por dos años más. Sin embargo, hubo algunas solicitudes enviadas por correo postal que en primera instancia no fueron recibidas por llegar después de la fecha límite.

Argumentando un retraso por posible error del servicio de correo postal, el 20 de noviembre el Departamento de Inmigración de Estados Unidos emitió el siguiente comunicado:

“USCIS ha recibido informes de que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) ha identificado demoras del servicio de correos que afectaron a una cantidad de peticiones de renovación de DACA. Debido a que la política de DACA ha sido cancelada y las personas ya no pueden solicitar acción diferida bajo DACA, y a la luz de los retrasos identificados por USPS, la Secretaria de Seguridad Nacional en Funciones, Elaine Duke, ha ordenado a USCIS a aceptar las peticiones de renovación de DACA de personas que vuelvan a presentar sus peticiones de renovación con prueba individualizada de que la petición fue enviada por correo originalmente de manera oportuna y que la causa para que se recibiera después de la fecha límite del 5 de octubre de 2017, fue el resultado de un error del servicio de correos de USPS.

Los peticionarios de DACA afectados que no tienen dicha prueba pueden contactar a USPS, que revisará cada caso individual y proporcionará una carta si es apropiado. USCIS no aceptará peticiones que no incluyan prueba individualizada de que la petición fue enviada originalmente de manera oportuna para que se recibiera en o antes de la fecha del 5 de octubre, y que la causa para que se recibiera después de la fecha límite del 5 de octubre de 2017 fue el resultado de un error del servicio de correos de USPS.

Además, USCIS ha descubierto que ciertos casos cuyas peticiones de DACA fueron recibidas en la localidad de presentación designada (por ejemplo, en el apartado de correos apropiado) en o antes de la fecha límite, pero fueron rechazadas. USCIS se comunicará proactivamente con esos peticionarios de DACA para informarles de que pueden volver a presentar su petición de DACA. Si un peticionario de DACA no recibe dicha notificación y cree que su petición de DACA fue recibirá a la localidad de presentación designada en o antes de la fecha límite, puede volver a presentar su petición de DACA con prueba de que su petición fue recibida anteriormente en la localidad de presentación designada en o antes de la fecha límite de presentación”, informó USCIS.