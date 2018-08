Sospechan como incendio intencional en un patio de recreo al noroeste de Las Vegas

Un incendio premeditado se sospecha que ocurrió el martes temprano que destruyó parte de un patio de recreo en un parque al noroeste de Las Vegas.

El incendio, reportado a las 5:10 a.m., quemó la porción oeste del patio de recreo en el Bettye Wilson Soccer Complex, cerca de West Lake Mead Boulevard y North Tenaya Way, según el Departamento de Bomberos de Las Vegas. Los investigadores de incendios y los alguaciles de la ciudad fueron llamados a investigar.

“El fuego del patio de recreo parece estar configurado intencionalmente”, señaló el departamento en un tweet el martes. “Será investigado como un incendio intencional”.

Nadie resultó herido en el incidente.

Cualquier persona con información puede llamar a Crime Stoppers al 702-385-5555.

.@lasvegasfd and the #lvmarshals are on site and investigating the fire that happened at the Bettye Wilson playground this morning. There is substantial damage to the playground area. We will share more information when we have it. @StavrosAnthony pic.twitter.com/jAvtEM9DdG

— City of Las Vegas (@CityOfLasVegas) August 28, 2018