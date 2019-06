Sospechan de influencia de tóxicos en fatal accidente al centro de Las Vegas Valley

Una persona está muerta y otras dos están gravemente heridas después de un presunto accidente provocado por manejar bajo la influencia de tóxicos el domingo por la mañana en el valle central.

Poco después de las cuatro de la madrugada, un McLaren 570S 2018 que circulaba en dirección sur en Pecos Road, cerca de la avenida Tropicana, perdió el control y se estrelló contra un Toyota Camry 2000 estacionado en un centro comercial cercano, según un comunicado del Departamento de Policía Metropolitana.

This is not an accident! We do not ACCIDENTALLY get into our car after becoming impaired!! We make choices….and this CHOICE killed an innocent person. @LVMPD @DriveSafeNV @LVMPDSEAC pic.twitter.com/ipQVV8JVrQ

— LVMPD Traffic Bureau (@LVMPD_Traffic) June 2, 2019