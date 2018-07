Sospechan de trabajadora de salud en Reino Unido por asesinar a 8 bebés

La policía británica informó el martes 3 de julio de 2018 que habían arrestado a una "profesional de la salud" por sospecha e intento de asesinato en un hospital de Chester. (Peter Byrne / PA FILE vía AP)

LÓNDRES – La policía británica arrestó a una trabajadora de la salud el martes bajo la sospecha de asesinar a ocho bebés e intentar matar a otros seis en una unidad neonatal de hospital en el noroeste de Inglaterra.

Los detectives comenzaron a investigar la muerte de bebés en el Hospital Countess of Chester en Chester hace más de un año, después de que el hospital informara una tasa de mortalidad más alta de lo esperado, que no se podía explicar en la unidad que cuida bebés prematuros y bebés que necesitan cuidados especiales.

El hospital le pidió a la policía que “descartara las causas no naturales de la muerte”.

La investigación inicialmente se centró en la muerte de ocho bebés. La policía reportó el martes que la fuerza está investigando la muerte de 17 bebés y 15 “colapsos no mortales” en la unidad entre marzo de 2015 y julio de 2016.

La policía de Cheshire puntualizó que los agentes arrestaron a una “profesional de la salud” femenina el martes por la mañana bajo sospecha e intento de asesinato. La fuerza no identificó a la mujer ni dio detalles de su trabajo.

El inspector detective, Paul Hughes, informó que el arresto fue un “importante paso adelante” en una “investigación muy compleja y muy sensible”.

Después del aumento en las muertes, el hospital dejó de dar a luz a bebés antes de las 32 semanas de embarazo, transfiriendo a las futuras madres a otros hospitales.

Antes de llamar a la policía, una revisión del Royal College of Pediatrics and Child Health encontró lagunas de personal en el hospital para pacientes de alta dependencia y algunos pacientes de cuidados intensivos, pero no hubo una explicación definitiva de las muertes de bebés.

El director médico del hospital, Ian Harvey, destacó que “pedirle a la policía que estudie esto no fue algo que hicimos a la ligera, pero tenemos que hacer todo lo posible para comprender lo que sucedió aquí y obtener las respuestas que tanto nosotros y las familias queremos desesperadamente”.