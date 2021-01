Sospechoso detenido en relación con homicidio de diciembre

La policía de North Las Vegas arrestó el viernes a un sospechoso en relación con un homicidio ocurrido el 18 de diciembre, anunciaron las autoridades el lunes.

Markelle Tavon Carter, de 35 años, fue detenido el viernes por un cargo de asesinato con un arma mortal en relación con el tiroteo mortal de Marvin King, de 33 años, anunció la policía. Fue ingresado en el Centro Correccional Comunitario de North Las Vegas.

🚨Homicide Investigation Update!

Recently, 35-year-old Markelle Tavon Carter was taken into custody without incident for the deadly shooting that happened on December 18, 2020, in the area of Revere St & Brooks Ave in NLV. He was subsequently arrested and booked at the NLVCCC. pic.twitter.com/YUepw8nZRo

