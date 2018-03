Steve Wynn a vender acciones de Wynn Resorts

marzo 22, 2018 - 8:44 am

Wynn Las Vegas fotografiada en Las Vegas, el 19 de febrero de 2018. El estado de Oregón demandó al magnate de casinos de Nevada: Steve Wynn, y al consejo de administración de Wynn Resorts Ltd. por presuntamente no actuar en el mejor interés de los accionistas y detener una patrón general de conducta sexual inapropiada en la empresa. El caso civil se presentó el martes 6 de marzo en el condado de Clark, Nevada (AP Photo / Isaac Brekken, archivo)

Steve Wynn habla en una reunión en 2014. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Steve Wynn notificó a Wynn Resorts que planea vender sus acciones, lo que podría anticipar una decisión de los reguladores de Massachusetts y Nevada para obligarlo a hacerlo.

Los reguladores en Nevada y Massachusetts están investigando las acusaciones de que Steve Wynn acosó sexualmente a las empleadas durante un periodo de décadas. Wynn niega enérgicamente los cargos. Si los reguladores determinan que los reclamos hacen de Wynn un “licenciatario no apto”, el empresario puede verse obligado a reducir su participación por debajo del 5 por ciento. Su decisión puede llegar tan pronto como a fines de abril.

Wynn posee 12.1 millones de acciones, o el 11.8 por ciento de la compañía.

“El Señor Wynn reveló que tiene la intención de vender la totalidad o una parte de las acciones ordinarias controladas por él”, reportó la compañía en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores el miércoles por la mañana. “Si elige vender cualquiera de esas acciones ordinarias, buscará realizar tales ventas de manera ordenada y en cooperación con la compañía”.

El anuncio se esperaba después de que un juez invalidara la semana pasada un acuerdo de accionistas modificado en 2012 entre Steve Wynn y su ex esposa Elaine Wynn. El acuerdo prohibía que una de las partes vendiera sus acciones sin el consentimiento de la otra.

La participación de Wynn está valorada en $2.2 billones según el cierre del mercado de la noche del martes. Elaine Wynn posee $9.5 millones de acciones, valoradas en alrededor de $1.75 billones.

El multimillonario de 76 años acordó no vender más de un tercio de sus acciones, o 4,043,903 acciones, en cualquier trimestre, de acuerdo con la presentación del miércoles. Elaine Wynn no tiene restricciones. Ella no ha declarado cómo o cuándo venderá sus acciones.

La Adquisición de Especulación

La participación combinada del 21 por ciento de los Wynns y el control de Steve Wynn sobre la junta han dificultado la toma hostil de Wynn Resorts. Pero con ambos potencialmente vendiendo sus participaciones, abre la puerta a una oferta no solicitada por un competidor o fondos de cobertura, afirman los analistas de Wall Street.

Wynn Resorts podría tratar de evitar ese giro de los acontecimientos mediante la recompra de algunas o todas las acciones propiedad de la pareja anterior.

El analista de Jefferies David Katz dijo que la compañía está generando suficiente flujo de efectivo para pagar rápidamente la deuda necesaria para adquirir una participación tan grande.

“Todavía creemos que Wynn (Resorts) tiene los recursos para canjear las acciones de los Wynns”, agregó Katz en una nota el miércoles.

Se pronostica que la compañía con sede en Las Vegas tendrá $1.2 billones en efectivo en su balance a fines de 2018, incluso después de haber contabilizado un acuerdo de $2.4 billones este mes con el ex accionista Universal Entertainment Corp, informó.

Wynn Resorts está generando entre $1.6 billones y $1.8 billones en flujo de efectivo libre al año, señaló Katz. Wynn Resorts tendría una relación de apalancamiento de deuda de 5.2 veces en 2019 si comprara acciones por valor de $4 billones.

Las acciones de Wynn cayeron $5.27, o 2.9 por ciento, a $178.92 el miércoles.