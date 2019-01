Talleres y seminarios sobre temas que afectan a la comunidad

Dos intensos días, con jornadas extenuantes, pero sumamente provechosas fueron el resultado de la “5th Annual Progressive Summit” llevada a cabo en las instalaciones del College of Southern Nevada, el sábado 12 y domingo 13 de enero.

La senadora Jacky Rosen dirigió un importante mensaje a la audiencia, durante su participación en la V Cumbre Progresista de Nevada. Sábado 12 de enero de 2019 en el CSN Campus Cheyenne. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Paloma Marcos –derecha- y su hermana Amaya, interpretaron la danza Jingle “protectores de Agua”. Paloma es miembro de la Tribu Oglala Soiux. Sábado 12 de enero de 2019 en el CSN Campus Cheyenne. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Annette Magnus –de amarillo-, es directora ejecutiva de Battle Born Progress, aquí con la congresista por el Distrito 3, Susie Lee. Sábado 12 de enero de 2019 en el CSN Campus Cheyenne. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Las sesiones fueron coordinadas por Battle Born Progress y permitieron a los asistentes, abordar los temas que mayormente afectan a la comunidad.

En esta oportunidad, los oradores fueron destacadas personalidades, todos ellos, con gran responsabilidad.

Annete Magnus y María Teresa Lieberman, de Battle Born Progress y el Instituto por una Nevada Progresista, respectivamente tuvieron destacada participación durante los dos días que duraron las actividades de la cumbre.

Entre los oradores destacaron el gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, la senadora Jacky Rosen, la congresista Susie Lee y el fiscal general de Nevada, Aaron Ford.

¿Te gustan las conversaciones sobre cómo hacer del mundo un lugar mejor?, cuestionó Rodrigo Yáñez, promotor de Chispa, “este tipo de actividades –la cumbre- nos permiten estar informados y elaborar propuestas emanadas de la discusión respetuosa sobre los asuntos más relevantes”, aseveró a El Tiempo, mientras atendía un estante, dando información sobre la póliza de energía limpia y vehículos eléctricos, entre otros temas.

El propósito de la Cumbre Progresista es equipar a los activistas con las herramientas y los recursos necesarios para movilizar a sus comunidades, en torno a los temas que les interesan antes de que comience la sesión legislativa.

“Primero que todo, quiero decirles que necesitamos mover la cumbre a un lugar más amplio. Es un honor para mí estar aquí, luego de haber sido miembro de Battle Born Progress, creo firmemente en los valores y postulados de la organización y haré lo que sea necesario para ayudarlos. Estoy ataviada con el mismo traje que usé en la juramentación en Washington, D.C. y quiero decirles que aquello fue una profunda experiencia, es un honor servir a la gente aquí reunida, a los residentes del Distrito Congresional 3, a toda la gente de los Estados Unidos”, comentó en su oportunidad Susie Lee, quien compartió con la senadora Jacky Rosen el pódium, el sábado 12, al mediodía.

Lee destacó la elevada presencia femenina en cargos de elección popular, así como la histórica mayoría a nivel estatal. “Todos nosotros debemos pugnar por la reapertura del gobierno, para recuperar y reafirmar las palabras de Abraham Lincoln, cuando expresó a los soldados que sacrificaron su vida para que ‘el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, no perezca de la tierra’ la noción de la democracia que nos da identidad y orgullo en el mundo”, acotó

Otros temas importantes que se abordaron fueron el migratorio, los derechos civiles de los indígenas nativos, mujeres asesinadas y maltratadas, las tasas desproporcionadas de encarcelamiento, el sistema educativo, desde preescolar hasta la universidad, nuestro sistema está fallando a nuestros hijos y endeudando a generaciones enteras. El salario mínimo, las vacaciones pagadas e incluso el atrasado sistema fiscal de retribución tributaria.

Jay Inslee, gobernador de Washington fue el primer orador de la cumbre. Annette Magnus, directora ejecutiva de Battle Born Progress, dio a conocer la siguiente declaración:

“Estamos más que agradecidos de que el gobernador Inslee haya abierto nuestra 5ta Cumbre Progresiva Anual. En este tiempo –caótico- a nivel nacional, es importante centrarse en mejorar la política estatal para hacer progresar a nuestras comunidades. Con todo lo que el gobernador Inslee ha defendido en Washington, la comunidad progresista de Nevada está encantada de aprender de su liderazgo. El trabajo del gobernador Inslee fue destacado recientemente por The Atlantic porque, bajo su vigilancia, el estado ha aumentado la atención médica, ha aumentado el acceso a la educación infantil y universitaria, ha aumentado el salario mínimo, ha ampliado la licencia familiar remunerada, ha invertido en infraestructura y ha establecido neutralidad de la red estatal, al mismo tiempo que lidera al país en el crecimiento del empleo, el crecimiento general de los ingresos.”

Por otro lado, una vocera del partido republicano Renae Eze, comentó lo siguiente sobre la visita de Inslee a Nevada: “Sin nada que mostrar por su tiempo como gobernador de Washington, excepto los aumentos de impuestos y las promesas incumplidas, los residentes de Nevada saben que Jay Inslee no es más que un fraude total. No importa lo que Inslee diga mientras está en la ciudad, los habitantes de Nevada no necesitan otro oportunista de 2020 en paracaídas en el Silver State y vender su agenda progresista y fuera de contacto”.

Contacte a Frank Alejandre en: falejandre@eltiempolv.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.