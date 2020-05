Temblor de 6.5 sacude el oeste de Nevada

Grietas en la U.S. 95 al oeste de Tonopah causadas por un terremoto de magnitud 6.5 el viernes, 15 de mayo de 2020. (Foto del NDOT)

Separación de carreteras en la Autopista U.S. 95 cerca de Coaldale al oeste de Nevada después de un terremoto de magnitud 6.5 el viernes, 15 de mayo de 2020. (Oficina del Alguacil del Condado Esmeralda)

Un vehículo y conos de la Oficina del Alguacil del Condado Esmeralda bloquean la Autopista U.S. 95 cerca de Coaldale al oeste de Nevada después de que la carretera fuera dañada por un terremoto de magnitud 6.5 cerca de las 4 a.m. el viernes, 15 de mayo de 2020. (Oficina del Alguacil del Condado Esmeralda)

Un vehículo del NDOT bloquea la Autopista U.S. 95 cerca de Coaldale al oeste de Nevada después de que la carretera fuera dañada por un terremoto de magnitud 6.5 cerca de las 4 a.m. el viernes, 15 de mayo de 2020. (Oficina del Alguacil del Condado Esmeralda)

TONOPAH — Un terremoto de magnitud 6.5 golpeó en el remoto oeste de Nevada cerca de Tonopah el viernes temprano, dañando la Autopista U.S. 95 en varias áreas.

El temblor, que fue originalmente clasificado como de magnitud 6.4 pero luego fue actualizado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés), fue reportado a las 4:03 a.m. a unas 35 millas al oeste de Tonopah, cerca de Coaldale.

