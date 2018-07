Temen una ola conservadora de extrema derecha

Nevadans for Judicial Progress es una coalición no partidista establecida por el Institute for Progressive Nevada (IPN). Los individuos miembros y defensores buscan educar y empoderar a la comunidad de Nevada sobre la importancia de una judicatura federal justa y diversa. En la foto María Daniela Segura, de Mi Familia Vota. Lunes 9 de julio de 2018 en la sede de Nevadans for Judicial Progress. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.