Temiendo al coronavirus, compradores de Costco acaparan comida, agua y papel higiénico

Los compradores que planean almacenar comida, agua y productos de papel están arrasando las tiendas locales de Costco mientras se preparan para el brote de coronavirus que golpeará a Las Vegas.

“Es serio, de verdad. No quiero que suceda lo peor, pero creo que debemos estar preparados”, comentó Alaina Ortiz, justo después de que su esposo terminara de levantar una décima caja de agua en uno de sus dos carritos de compras.

Ortiz formaba parte de una horda de compradores que habían inundado el Costco del Boulevard Martin Luther King el lunes por la tarde. La gente chocaba sus carritos y hombros mientras levantaban cajas llenas de agua y alimentos no perecederos por los pasillos.

Carts abandoned by disappointed shoppers who made it to the back of the store just to find the water and toilet paper sold out. This location had to limit the number of cases per customer. pic.twitter.com/DqjKAozzas

— Max Michor (@MaxMichor) March 3, 2020