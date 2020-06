Temperaturas altas volverán a la normalidad para el 4 de julio

Después de uno o dos días de condiciones agradables, el clima del Valle de Las Vegas volverá a sus niveles normales para el fin de semana del 4 de julio, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Después de las bajas temperaturas de la mañana del martes a mediados de los 60º, las máximas se elevarán a alrededor de 95º. Los vientos correrán de cinco a 10 millas por hora y la temperatura mínima nocturna será de unos 71º. La máxima del lunes fue de 88º, muy por debajo de lo normal.

Another relatively 'cool' day in store today, but don't get too comfortable – the heat returns just in time for the 4th of July weekend! 🎆 #azwx #cawx #nvwx pic.twitter.com/M4N8SDU4n8

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) June 30, 2020