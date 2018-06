Terminan 300 la preparatoria con apoyo de Nevada Gear Up

Joanie Mares (sentada) con un grupo de graduados de Nevada Gear Up. El 24 de mayo de 2018, en la preparatoria Chaparral High School. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

“Fernando fue uno de los estudiantes que necesitó más tiempo y ayuda”, expresó Joanie Mares, facilitadora del Programa Nevada Gear Up en la preparatoria Chaparral, donde hace unos días 300 jóvenes recibieron sus medallas de graduación. “Con Fernando fue difícil un tiempo pero al final, mire, se graduó y va para el College”.

Mares señaló que ella y el equipo de Gear Up trabajaron con alrededor de 500 estudiantes. De ellos 300 se graduaron en estos días.

“Estamos muy contentas porque de los 300, muchos estuvieron en el programa durante seis años; trabajé con ellos desde la Middle School; son de tres diferentes secundarias y ahora ya se van al colegio”, dijo.

Mares explicó que el Programa Gear Up es sustentado por el gobierno de Nevada a través del Distrito Escolar del Condado Clark y opera como apoyo, como un refuerzo al programa académico regular de la escuela. “Gear Up tiene como objetivos principales inculcar el valor de estudiar y graduarse de preparatoria; mantener el esfuerzo para luego inscribirse al colegio o la universidad. Para lograrlo al estudiante se les dan los recursos y el apoyo, todos los días, para ayudarle a resolver sus problemas académicos y a vincularse con la comunidad”, destacó

“Trabajamos con los padres de familia, lo que refuerza los propósitos del programa. Queremos inspirar, crear una cultura de visión hacia la educación superior. Gear Up les da información y apoyo para tener éxito”, siguió explicando Mares.

La también facilitadora destacó que “los jóvenes seguirán estudios superiores y muchos llevan becas, como la Nevada Promise Scholarship, de reciente creación, que pagará los estudios por tres años. Me siento muy feliz de ver a estos jóvenes que se gradúan y siguen para estudiar y hacer bien sus vidas”.

Teresa, pieza integral del equipo de Gear Up en Chaparral dijo: “el colegio o la universidad son posibles para todos, no solo son un sueño, se ve con este grupo exitoso de jóvenes que se gradúan”.

Fernando Núñez estuvo inscrito en el programa Gear Up por seis años, desde la secundaria. Él fue uno de los estudiantes que Joanie Mares tuvo a diario en su salón sentado frente a ella. “Todos los días hablamos, me dijo sus problemas y le ayudamos a resolverlos, a cumplir con la escuela y a prepararse para la graduación”, dijo.

En plática con este semanario, luego de participar en una ceremonia y una última caminata por la escuela, Fernando Núñez, de 19 años de edad, afirmó: “Siempre han estado aquí para mí, Miss Joanie y Miss Teresa me han ayudado mucho en lo personal y con la escuela. Aquí en este salón tuvimos mucho apoyo, todos los días, por ejemplo, con las tareas. Ahora voy a seguir para ser paramédico”.

Por su parte Julia Medellín, de 18 años, dijo que el programa le ayudó mucho con los asuntos de la escuela. “Casi no tenía relación con mis maestras y dudaba que me pudiera graduar. Pero con Gear Up las cosas cambiaron. Me enseñaron a estudiar, me ayudaron con unas materias que no podía”. Ahora con la ayuda de becas irá al CSN a estudiar en el área dental.

Nevada Gear Up empieza a trabajar con niños desde la secundaria y en la preparatoria. El Distrito Escolar prevé que en el 2019 más de dos mil 500 estudiantes de High School se graduarán con el apoyo de este programa.