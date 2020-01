Terminó la larga espera para un afectuoso abrazo familiar

“Juntos otra vez” fue un emotivo evento que unió nuevamente a decenas de migrantes poblanos con sus familias. Martes 24 de diciembre de 2019 en Ruby’s Banquet Hall. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

30 personas pudieron reunirse con sus respectivas familias después de muchos años de no poder hacerlo. Martes 24 de diciembre de 2019 en Ruby’s Banquet Hall. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Margarita Pérez y Miguel Viveros pudieron ver a sus hijas después de 15 años y finalmente conocer a sus nietas y yernos. Martes 24 de diciembre de 2019 en Ruby’s Banquet Hall. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El cónsul de Asuntos Comunitarios, Jorge Elizondo, reconoció el trabajo realizado por el Instituto Poblano de Atención al Migrante. Martes 24 de diciembre de 2019 en Ruby’s Banquet Hall. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La representante del Instituto Poblano de Atención al Migrante, Ixelt Romero, pidió a las personas respetar el tiempo de permanencia que marcan sus visados. Martes 24 de diciembre de 2019 en Ruby’s Banquet Hall. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El congresista Steven Horsford entregó reconocimientos a las personas que hicieron posible esta reunificación familiar. Martes 24 de diciembre de 2019 en Ruby’s Banquet Hall. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La concejal de Las Vegas, Olivia Díaz, entregó reconocimientos a las personas que hicieron posible esta reunificación familiar. Martes 24 de diciembre de 2019 en Ruby’s Banquet Hall. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Funcionarios públicos estuvieron presentes en el evento “Juntos otra vez”. Martes 24 de diciembre de 2019 en Ruby’s Banquet Hall. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La señora Yolanda Santos aseguró que estaba ansiosa por volver a ver a sus hijos luego de más de 15 años. Martes 24 de diciembre de 2019 en Ruby’s Banquet Hall. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Como regalo de Navidad, el Gobierno del Estado de Puebla planeó la reunificación familiar de decenas de sus connacionales radicados en el sur de Nevada. Martes 24 de diciembre de 2019 en Ruby’s Banquet Hall. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Funcionarios públicos estuvieron presentes en el evento “Juntos otra vez”. Martes 24 de diciembre de 2019 en Ruby’s Banquet Hall. Foto El Tiempo.

“Juntos otra vez”… 30 personas originarias de Puebla, México visitaron Las Vegas para reunirse con sus seres queridos. Muchos de ellos llevaban 10, 15 e incluso más de 20 años de no ver a sus familiares debido a los impedimentos legales que sufren los miles de migrantes que deciden venir a Estados Unidos a trabajar para conseguir una mejor calidad de vida.

“Me siento muy feliz con mis hijas y con mis nietas, las conocía nada más en fotografía y cuando las vi sentí mucha alegría. Gracias a Dios y a las personas que nos dieron la oportunidad de vernos nuevamente”, fueron las palabras que la señora Margarita Pérez compartió con El Tiempo después de reunirse con su familia. Ella y su esposo Miguel Viveros tenían 15 años de no poder abrazar a sus hijas, pero el pasado 24 de diciembre recibieron un gran regalo de Navidad.

“Los hemos extrañado bastante. Me dio mucho gusto conocer a mis nietas y a mis yernos, ahora los voy a disfrutar lo más que se pueda. Me hace falta un hijo pero ya está en el cielo”, expresó el señor Miguel, notablemente conmovido.

Este esfuerzo fue posible gracias al Gobierno de Puebla, que a través del Instituto Poblano de Atención al Migrante (IPAM) pudo coordinar con la Federación de Poblanos en Las Vegas la realización de este emotivo evento acontecido en el establecimiento Ruby’s Banquet Hall, el cual contó con la presencia del cónsul de Asuntos Comunitarios del Consulado de México, Jorge Elizondo; la concejal de Las Vegas, Olivia Díaz; el concejal de North Las Vegas, Isaac Barrón; además del congresista Steven Horsford y su representante Margarita Mora.

“Quiero darles la bienvenida a Las Vegas a los que nos visitan, ya que trajeron mucha felicidad a muchas familias. Vinieron a ver a sus hijos, a conocer a sus nietos. Fue un viaje largo pero estoy seguro que fue un viaje feliz y con esperanza de ver a su familia, y aunque están cansados sé que están aquí con energía renovada”, comentó el cónsul Elizondo al tiempo en que reconoció la labor de todos los integrantes del IPAM para poder hacer que este programa de reunificación familiar fuera una realidad.

“Están haciendo una gran labor y esperamos que no sea la última vez que visiten a esta gran comunidad de poblanos que hay en Las Vegas. Aquí hay una gran comunidad mexicana que todos los días trabaja para sacar a su familia adelante, contribuyen al desarrollo económico y social de Nevada. Debemos sentirnos muy orgullosos todos los mexicanos de esta gran aportación”, agregó el funcionario mexicano.

Este programa gratuito se ha realizado anteriormente en ciudades como Los Ángeles y Nueva York, esta fue la primera ocasión en que se llevó a cabo en Las Vegas. Fueron 30 personas originarias de Puebla las que recibieron una visa de turista para poder venir a visitar a sus familiares en este evento que sin duda quedará en el recuerdo de todos los que tuvieron la oportunidad de presenciarlo.

Al respecto, la representante del IPAM, Ixelt Romero, acotó que, “a partir de este momento, que el visado es de 10 años, van a poder traer a sus padres (familiares) las veces que quieran. Ya solo depende de ustedes regresar a sus lugares de origen para cuidar estos visados, es importante ser respetuosos de lo que nos marca el gobierno estadounidense, hay que cuidar este programa”.

El espacio del inmueble Ruby’s Banquet Hall fue dividido por una enorme cortina blanca, la cual no permitía que los visitantes pudieran observar a sus familiares radicados en el sur de Nevada. Amenizados por la música del mariachi, los representantes del IPAM fueron nombrando a cada una de las 30 personas que esperaban con ansias el reencuentro con sus seres queridos, quienes al verse se enfundaron en un emotivo abrazo mientras dejaban salir lágrimas de felicidad.

La señora Yolanda Santos compartió con El Tiempo que vivió con muchas ansias el momento para escuchar su nombre y por fin ver a sus hijos después de más de 15 años de espera.

“Yo pensaba que nunca me iban a llamar, yo ya los quería ver, ya quería abrazarlos, fue una emoción que no se puede explicar. Les dije que los quería mucho, me dio mucho sentimiento y me puse a llorar. Agradecemos al gobierno de Puebla por apoyarnos porque era un sueño que creímos que nunca se iba a realizar”, mencionó Santos.

Durante su intervención ante los asistentes, la concejal por el Distrito 3 de Las Vegas, Olivia Díaz, aseveró que, “ver la emotiva reunión de papás con sus hijos, que llevaban años sin verse, de verdad nos ha hecho llorar. Una ex-alumna me reconoció, porque también he sido maestra de educación primaria por 17 años, le pregunté que sí se había portado bien, que si el niño Dios iba a venir a traerle regalo. Pero sin que me contestara le dije que el mejor regalo ya se lo había traído, y eran sus abuelitos”.

Tanto la concejal Díaz como el congresista Horsford entregaron reconocimientos a las personas que hicieron posible esta reunificación familiar. Uno de ellos fue el dirigente de la Federación de Poblanos en Las Vegas, José Rosas, quien agradeció al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, a todos los miembros de su equipo, y en especial a la labor que desempeña su esposa.