Terremoto de 5.5 grados alcanza Las Vegas

Un terremoto de magnitud 5.5 en California se sintió en todo el Valle de Las Vegas el miércoles por la noche.

El temblor ocurrió a las 6:32 p.m. a unos 16 kilómetros al sur del Valle de Searles en el desierto Mojave, a unos 185 kilómetros al oeste de Las Vegas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés).

Un mapa del USGS mostró a los usuarios informando de la sensación del terremoto en toda California, desde San Diego hasta la zona de Sacramento, así como en la ciudad de Lake Havasu, Arizona.

Un terremoto de magnitud 6.5 golpeó en el remoto oeste de Nevada cerca de Tonopah el 15 de mayo, dañando la autopista U.S. 95 en varias secciones.

El terremoto del miércoles no parece haber causado daños en el sur de Nevada. Un tuit del Departamento de Bomberos de Las Vegas señaló que no hubo llamadas de bomberos o servicios médicos en las secuelas en toda su jurisdicción.

“No hay informes de daños o lesiones”, indica el tuit. “Sólo el suelo tembló un poco, todo está bien”.

El Aeropuerto Internacional McCarran no informó de interrupciones en los vuelos a causa del terremoto, y NV Energy no informó de apagones.

El USGS reportó un terremoto de 7.1 de magnitud en Ridgecrest, California, el 5 de julio de 2019, que se pudo sentir en Las Vegas.

La sismóloga Lucy Jones publicó en Twitter que el terremoto del miércoles es probablemente una réplica del terremoto de Ridgecrest, que causó una muerte y dejó cinco personas heridas.

También dejó a tres mil personas sin electricidad en el Condado Kern, California, y causó desprendimientos de rocas y fugas de gas, lo que obligó a la Guardia Nacional de California a desplegarse para ayudar en las operaciones de auxilio.

La geofísica Jana Pursley del USGS, indicó que incluso un año después, el terremoto del miércoles se considera una réplica en parte porque tuvo lugar en la misma zona y parece tener características similares a la réplica principal y a las posteriores.

“La falla se está asentando”, dijo Pursley. “Un terremoto de 7.1 causa mucho movimiento”.

El terremoto del miércoles está empatado con la réplica más fuerte de las miles que tomaron lugar después del terremoto de Ridgecrest. Una réplica de magnitud 5.5 también tuvo lugar el 6 de julio de 2019.

Yes, an earthquake. A M5.5 at the very southern end of the 2019 Ridgecrest aftershock zone. This is a large late aftershock – do you remember that I said these are common?

— Dr. Lucy Jones (@DrLucyJones) June 4, 2020