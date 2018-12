Esther Rodríguez Brown fue titular de un evento de recaudación para reunir fondos destinados a los damnificados del huracán María, que devastó Puerto Rico. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Esther Rodríguez Brown cedió la presidencia de The Embracing Project a Toshia Shaw. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Nuevos comienzos

“A medida que se acercan las vacaciones, quisimos tomarnos el tiempo para reforzar la importancia de dar… pero no de la forma en que te imaginas. Estamos hablando de renunciar al ego para servir a la comunidad a lo grande. No hay mejor manera de retribuir que unirnos para dar alegría, paz y sanidad a los clientes a los que servimos”, comentó Esther Rodríguez Brown, quien desde el 10 de diciembre de 2018, dejará el puesto de directora ejecutiva de la organización The Embrace Project.

El anuncio causó sorpresa entre sus conocidos, ya que la oriunda de Barcelona posee una extensa red en Las Vegas, gente que admira su dedicación y trabajo en pro de las personas que ayuda en el valle. Su lucha contra la explotación sexual no tiene límites.

“Con este movimiento, se inicia una nueva era en la organización, ya que mi hermana guerrera Toshia Shaw, aportará su liderazgo y experiencia con Purple W.I.N.G.S (una organización dedicada a dar asesoría a jóvenes en riesgo) para fusionarla con The Embracing Project y convertirse en solo una, para que así podamos seguir adelante con nuestro propósito de luchar contra la explotación sexual”, agregó, enfatizando que “me siento honrada y agradecida de que estamos a punto de comenzar este nuevo viaje y servir a nuestra comunidad de Las Vegas desinteresadamente. Con profunda gratitud me muevo hacia lo que el universo está trayendo para todos nosotros”.

Por otro lado, en redes sociales se puede leer un emotivo discurso en el que Toshia Shaw destaca que “una vez que me comprometí a tratar de poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, me comprometí a hacer lo mejor para la comunidad. Por lo tanto, fusionarse con The Embracing Project, es una magnífica idea, no sólo para llevar a cabo su misión, sino para continuar con Purple W.I.N.G.S. (PWs) de manera colectiva. Durante años, el sentimiento proveniente de la comunidad era que las organizaciones trabajaran juntas, y eso es precisamente lo que estamos haciendo”.

Ahora que la tenue línea que separaba a las organizaciones despareció, pondrán promover la paz y la sanación de los niños &jóvenes, víctimas y sobrevivientes de la explotación sexual, el tráfico sexual, la violencia doméstica y la violencia de pandillas, mediante el desarrollo de programas especializados, atención informada sobre el trauma, dándoles apoyo incondicional, y ahora también dando tutoría a los jóvenes.

“Esperamos que este nuevo capítulo en nuestras vidas sea productivo, mientras hacemos la transición a otras posiciones y trabajamos en estrecha colaboración unos con otros. Estoy profundamente agradecida de aceptar el puesto de directora ejecutiva de The Embracing Project. Mi deber será continuar con la responsabilidad de servir, tener dignidad, honor y respeto para todos. Estoy extremadamente agradecida de continuar ahora con un defensor junto a mí en el espíritu de hermandad”, termina diciendo Toshia Shaw.

The Embracing Project

Esther Rodríguez Brown es nacida y criada en Barcelona, España. Llegó a los Estados Unidos en 2001 y de inmediato comenzó a brindar atención a jóvenes en las calles de Las Vegas, usando su auto como oficina principal y -muchas veces- abriendo las puertas de su hogar para aquellos jóvenes que lo necesitaban. En 2007, comenzó a trabajar con jóvenes encarcelados y, en un esfuerzo por enseñarles habilidades de empatía, fundó The Embracing Project.

El proyecto “Embracing” tiene como objetivo principal restaurar y curar a los niños víctimas del tráfico sexual. Trabaja para determinar qué servicios se requieren para comenzar el proceso de sanación. Brindan asesoría, defensa, artículos de vestimenta e higiene, tutoría, capacitación en habilidades para la vida y mucho más.

Sobre las pandillas y genocidio, el proyecto “Embracing” ha desarrollado un plan de estudios -de 12 semanas- con el propósito de educar a los jóvenes en los Estados Unidos, especialmente a aquellos que están afectados por la violencia de pandillas, sobre los paralelismos entre la actividad de pandillas y el genocidio.

Además está constantemente involucrado en proyectos humanitarios internacionales y nacionales. “La participación es una oportunidad para que nuestros jóvenes retribuyan, experimenten la cultura y reflexionen sobre su desarrollo personal”, comentó anteriormente a El Tiempo Rodríguez Brown con motivo del primer aniversario del devastador paso que el huracán María dejó en Puerto Rico, en un evento realizado en septiembre del 2018 en el Centro Comunitario del Este de LV.

“Somos latinos, cuando uno de nosotros sufre, todos sufrimos. Hay cifras que no se han divulgado en televisión, sobre los suicidios e intentos de hacerlo, entre los adolescentes puertorriqueños a causa de la depresión y falta de acceso a la ayuda en temas de salud mental”, comentó como oradora principal en el evento de recaudación. “A un año de la tragedia, las necesidades siguen siendo muchas”, resaltó, Rodríguez Brown, quien viajó a la isla y realizó un documental sobre la devastación que causó el huracán, que tuvo categoría 5, la más alta en los registros de medición.