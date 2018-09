Toca tierra el huracán Florence en Carolina del Norte

Russ Lewis busca conchas a lo largo de la playa cuando el huracán Florence se acerca a Myrtle Beach, S.C., el viernes 14 de septiembre de 2018. "Me levanté esta mañana y no podía escuchar el océano. Es algo tenebroso", dijo Lewis. "No esperas ver el océano así de tranquilo". (AP Photo / David Goldman)