Todo lo que debes saber sobre las elecciones de noviembre

En esta foto de archivo del 9 de junio de 2020, los trabajadores electorales trabajan en uno de los pocos lugares de votación en persona en Las Vegas durante una elección primaria casi exclusivamente por correo. (AP Photo/John Locher, Archivo)

Las elecciones de 2020 se acercan rápidamente el 3 de noviembre. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre cómo participar en la votación en Nevada.

¿Qué tengo que hacer para poder votar en las elecciones de noviembre?

Para votar en noviembre, tienes que estar registrado. Puede registrarte en línea, en el sitio web de Secretaría de Estado, o en persona recogiendo formularios en cualquier ayuntamiento, en el centro de gobierno del condado en 500 Grand Central Parkway en Las Vegas, o en la sede del Departamento de Elecciones del Condado Clark en 965 Trade Drive en North Las Vegas.

También es importante que, si te han mudado desde la última vez que votaste, actualices tu dirección actual, lo que también puede hacerse en línea o en persona.

¿Tengo que solicitar una boleta para votación?

No, según el recién aprobado Assembly Bill 4, se enviará automáticamente una boleta de voto por correo a cada votante registrado activo en Nevada para las elecciones generales de noviembre.

¿Cuándo llegará mi boleta de voto por correo?

En el Condado Clark, las boletas se enviarán a partir del 7 de octubre, pero en algunos condados rurales de Nevada se enviarán antes. Si no recibes una boleta de voto por correo, debes comunicarte con el secretario o registrador de votantes de tu condado. En el Condado Clark, puedes comunicarte con el registrador de votantes al 702-455-8683 o en línea.

Sin embargo, antes de recibir tu boleta de voto por correo, recibirás tu boleta de muestra, la cual muestra todas las contiendas y preguntas de la boleta que aparecerán en tu boleta real.

¿Qué tengo que saber sobre la votación por correo?

En primer lugar, cuando rellenes tu boleta, utiliza un bolígrafo azul o negro para rellenar el óvalo que se encuentra junto al nombre del candidato por el que quieres votar (no hagas una marca de verificación o una X). Las máquinas automáticas escanearán tu papeleta para registrar tus elecciones, por lo que es importante que no firmes tu papeleta real ni hagas ninguna otra marca extraña en ella.

Si te equivocas, simplemente tacha el nombre de la persona por la que votaste inicialmente, y rellena el óvalo junto al nombre de la persona que realmente querías. No uses líquido o cinta corrector para corregir el error.

Segundo, asegúrate de doblar tu boleta completa, insértala dentro de la manga de seguridad y devuelve tu boleta en el sobre provisto. Incluye sólo una boleta por sobre. Los sobres con más de una boleta serán apartados y no se contarán.

Tercero, y más importante, firma el exterior del sobre de la boleta. Tu firma será comparada con la que está archivada en la oficina electoral del condado por razones de seguridad. Si no coinciden, tu boleta será puesta a un lado mientras el condado trata de contactarte para asegurarse de que eres un votante elegible. Tendrás que presentar una identificación para verificar tu identidad en ese caso.

No tienes que pagar envío en tu sobre de regreso. Ya ha sido pagado.

¿Y si olvido firmar el exterior de mi boleta de voto por correo, o no quiero firmarla? ¿Qué pasa entonces?

Si el sobre de tu boleta no está firmado, será apartado y no contado mientras el condado trata de contactarte para asegurarse que tú es el votante registrado que envió la boleta. Se te pedirá que proporciones una identificación. Si el condado no puede contactarte, tu boleta no será contada.

No confío en el Servicio Postal de Estados Unidos para llevar mi boleta al condado. ¿Hay otra manera de entregarla?

Sí, puedes entregar tu boleta en cualquiera de los 35 centros de votación anticipada que operarán durante la votación anticipada, o en cualquiera de los 125 centros de votación que estarán abiertos de 7 a.m. a 7 p.m. el día de las elecciones. Tampoco tienes que hacer fila: Sólo localiza la urna que será atendida por un voluntario y deja tu boleta allí.

También puedes dejar tu boleta en la oficina del secretario municipal de cualquier ciudad del valle durante el horario normal de trabajo desde el 28 de septiembre hasta el 29 de octubre. (Sin embargo, las oficinas de la ciudad generalmente están cerradas los viernes).

¿Qué pasa si no quiero votar por correo? ¿Puedo votar en persona?

Sí, por supuesto. El Condado Clark tendrá 35 centros de votación durante las dos semanas de votación anticipada del 17 al 30 de octubre. Cualquier votante registrado puede ir a cualquier centro electoral y emitir un voto, sin importar dónde viva, y habrá 125 centros de votación el día de las elecciones en el Condado Clark también.

¿Necesito identificación para votar?

Generalmente, no. Si ya te registraste para votar, tu identidad ya fue verificada por el estado y no necesitarás mostrar una identificación en un centro de votación. Sin embargo, se te pedirá que firmes en una tableta y tu firma se comparará con la que está archivada en la oficina de elecciones del condado. Si tu firma no coincide, se te pedirá que proporciones una identificación o que respondas a ciertas preguntas de desafío para probar tu identidad.

Además, si te registras para votar por primera vez durante la votación anticipada o el día de las elecciones, se te pedirá que proporciones una identificación actual de Nevada (una licencia de conducir, una tarjeta de identificación o una de identificación tribal). Si la dirección en tu licencia de conducir o tarjeta de identificación emitida por el estado no está actualizada, también se te puede pedir que proporciones un comprobante de domicilio, como una factura de servicios públicos.

¿Y si soy un ex delincuente? ¿Aún puedo votar?

Sí, en virtud de una ley aprobada en 2019, una vez que una persona es liberada de prisión, puede registrarse inmediatamente para votar, incluso si su registro de votantes fue cancelado previamente debido a una condena por un delito grave. Esto también se aplica a las personas en libertad condicional o en libertad vigilada. Puedes encontrar más información en el sitio web del condado.

¿Qué pasa si envío mi boleta por correo pero también trato de votar en persona para asegurarme de que mi voto sea contado?

Votar o intentar votar más de una vez en la misma elección es un delito grave en Nevada, y hay personas que han sido procesadas y condenadas por ese delito. Si intentas votar en persona cuando ya enviaste tu boleta, el sistema electrónico del condado les notificará a los trabajadores electorales que ya has votado.

Pero no es necesario que intentes “verificar” que tu boleta fue recibida al tratar de votar en las urnas; puedes acudir en línea al sitio web de la Secretaría de Estado o al sitio web del Departamento de Elecciones del Condado Clark y revisar tu historial de votación. (Después de haber emitido tu voto por correo o en persona, tu historial de votación registrará que votaste en las elecciones generales de 2020).

¿Habrá largas filas en las elecciones generales como las hubo en las primarias?

No. Durante las elecciones primarias, los funcionarios decidieron realizar la votación casi exclusivamente por correo, con sólo un lugar de votación en persona por condado. (El Condado Clark fue la única excepción, con tres lugares).

Pero durante la elección general, habrá 35 centros de votación abiertos en el Condado Clark durante las dos semanas de votación anticipada, y 125 centros de votación el día de la elección, así que eso debería reducir las largas filas.

Sin embargo, la boleta del Condado Clark contiene más de 75 contiendas individuales, así como cinco preguntas de boleta (la más larga que los votantes de aquí han visto) por lo que la votación podría tardar más que en el pasado.

¿Qué pasa si lo pospongo hasta el final? ¿Puedo registrarme el día de las elecciones y votar?

Sí, Nevada ahora permite el registro de votantes en el mismo día en los colegios electorales. Para registrarte, debes llevar tu identificación de Nevada con fotografía a las urnas. Si la dirección de tu licencia de conducir no está actualizada, también debes traer un comprobante de domicilio, como una factura de servicios públicos. Sólo se te permitirá emitir un voto provisional, que será contado sólo después de que los funcionarios determinen que no has votado ya en la elección por otros medios.

Los nuevos residentes de Nevada que no tengan identificación estatal no podrán registrarse y votar el día de la elección, pero a partir del 19 de septiembre el DMV de Nevada comenzó a ofrecer citas los sábados para que los recién llegados obtengan identificación estatal. El recibo de papel emitido por el DMV será aceptado como prueba de identificación de Nevada para propósitos de registro en el mismo día.

He escuchado muchas preocupaciones sobre fraude electoral. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre la seguridad de las elecciones?

La Secretaría de Estado publicó un documento de “mitos contra hechos” en su sitio web para abordar algunas de las preocupaciones comunes sobre el fraude electoral, que es más difícil de cometer de lo que algunos quieren hacer creer.

Los sobres de las boletas no sólo están codificados con barras para cada votante, sino que están impresos en un papel especial que hace imposible su falsificación. Además, los funcionarios verifican las firmas en el exterior de los sobres de las boletas, y dejan de lado las que no coinciden para una mayor investigación. Un sistema electrónico también evita que la gente emita más de un voto en una elección.

¿Dónde puedo consultar los resultados en la noche de las elecciones?

Los resultados de las elecciones de los comicios estatales se publicarán en el sitio web de la Secretaría de Estado, y los comicios de los condados se publicarán también en su sitio web. Estén atentos al sitio web de El Tiempo para una cobertura continua de las elecciones de 2020 y los resultados del día de las elecciones.