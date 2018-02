“Todos los estadounidenses son soñadores”: Presidente Trump

Cerca de 50 personas, en su mayoría activistas, se reunieron para escuchar el discurso del Estado de la Unión del presidente Trump. 30 de enero del 2018 en la oficina de Battle Born Progress. Foto Anthony Avellaneda/ El Tiempo.

“El muro es un símbolo de separación”: José Macías, activista. 30 de enero del 2018 en la oficina de Battle Born Progress. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Cerca de 50 personas, en su mayoría activistas, se reunieron para escuchar el discurso del Estado de la Unión del presidente Trump. 30 de enero del 2018 en la oficina de Battle Born Progress. Foto Anthony Avellaneda/ El Tiempo.

Cerca de 50 personas se dieron cita en la oficina de las organizaciones Chispa NV y Battle Born Progress para presenciar el primer informe del Estado de la Unión del presidente Donald Trump; discurso en que se abordó temas como los recientes desastres naturales, el atentado del 1 de octubre en Las Vegas, generación de empleos, economía, inmigración, entre otros.

“Lo que más me ha gustado y me sorprendió fue que habló algo positivo sobre los derechos de los empleados, dijo que les iban a pagar días de enfermedad a los trabajadores (casos determinados y adicionales a los derechos laborales actuales). Es algo favorable que repercute a toda nuestra nación”, comentó el organizador de Make the Road Nevada, José Macías.

Sin embargo, el activista Macías dijo que aunque el presidente asegura estar trabajando en una solución migratoria, está en desacuerdo al saber que esa posible solución no cubriría todas las peticiones de los defensores de los inmigrantes.

“Está trabajando en una solución que está afectando más de lo que en realidad ayuda a la comunidad. Sigue con sus planes sobre el muro, eso no va a solucionar el sistema de inmigración que está roto. Pienso que debe buscar soluciones que ayuden y que no separen familia. El muro es un símbolo de separación”, aseveró Macías.

DACA sigue siendo un tema de interés para la comunidad inmigrante, incluso para el presidente Trump, quien nuevamente reiteró su postura de encontrar una solución para los ‘dreamers’ a cambio de un amplio presupuesto para reforzar la seguridad fronteriza.

“Por una parte está hablando bien de los ‘dreamers’, pero por otro lado, está hablando mal de los inmigrantes que por ejemplo, no calificarían para DACA”, agregó el activista.

El presidente Trump dijo que su plan de inmigración proporcionaría un camino a la ciudadanía para 1.8 millones de inmigrantes en un lapso de 12 años. También planea obtener $25 mil millones de dólares para el muro en la frontera sur, además de limitar la inmigración legal.

Al respecto, el director de Make the Road Nevada, Leo Murrieta, opinó que, “lo que escuchamos hoy son más promesas del presidente, mismas que ha hecho anteriormente, tenemos que acordarnos que varias veces ha dicho una cosa y luego hace otra. Necesitamos estar atentos a ver qué pasa el 7 y 8 de febrero cuando el Congreso haga el intento de pasar un presupuesto para el gobierno”.

El presidente ha dicho que uno de sus objetivos es terminar con el programa de peticiones familiares y restringir las visas para los familiares de los ciudadanos a cónyuges e hijos menores de edad. Situación que no fue aprobada por Murrieta.

“Es un programa del cual la familia del presidente se benefició, la familia de la primera dama; ahora el presidente nos deja ver que ese programa está muy bien para la familia de él pero no para la de nosotros”, expresó Murrieta.

Sin embargo, como todo en la política siempre hay opiniones divididas. De acuerdo con un informe del Comité Nacional Republicano (RNC por sus siglas en inglés), los votantes dieron altas calificaciones al discurso del Estado de la Unión:

• 75% de aprobación, incluido el 97% de los republicanos y el 72% de los independientes

• 81% sintió que el discurso de Trump estaba tratando de unir al país en lugar de dividirlo

• 91% a favor de lo que escucharon en infraestructura

• 75% a favor de lo que escucharon sobre seguridad nacional

• 72% a favor de lo que escucharon sobre inmigración

Estas cifras consideran la opinión de personas que en su mayoría son simpatizantes republicanos e independientes.

“El primer año del presidente Trump a cargo ha estado marcado por políticas que elevan al pueblo estadounidense, fortalecen la economía de nuestra nación y mantienen a nuestras comunidades a salvo. Desde la Ley de Reducción de Impuestos hasta la reconstrucción de nuestras fuerzas armadas y el trabajo para derrotar al terrorismo, el presidente ha convertido el bienestar de cada estadounidense en su prioridad. Él está comprometido a restaurar nuestra infraestructura, asegurar nuestras fronteras y buscar acuerdos de comercios justos durante su próximo año en el cargo”, declaró la presidente de RNC, Ronna McDaniel.