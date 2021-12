Tormenta invernal de Las Vegas es más leve de lo previsto, pero se acerca el frío

Las nevadas en las montañas que rodean Las Vegas el jueves parecen ser mucho más ligeras de lo previsto por el Servicio Meteorológico Nacional.

Pero se prevén temperaturas frías, con algunas mínimas del sábado por la mañana cercanas a la congelación. Se emitió una alerta de congelación desde la medianoche del viernes hasta las 8 a.m. del sábado.

Radar Update! 📡🌧️

Low clouds and sprinkles continue across parts of the Las Vegas Valley, but the sprinkles may be all we see today as most of the rainfall is pushing to the east now. Still some snow showers up on the Springs though! #vegasweather #nvwx pic.twitter.com/PzYW5KPMqh

