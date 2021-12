Tormenta invernal se prepara para golpear el valle de Las Vegas con lluvia y nieve

Puede que el sur de Nevada vea vientos constantes de 20 a 30 mph con ráfagas de 50 mph jun to con un cuarto de pulgada de lluvia durante las horas del día el martes, dice el Servici o Meteorológico Nacional.

Las zonas de montaña recibirán hasta un pie de nieve en las elevaciones más altas mientras la primera gran tormenta de i nvierno invade la región.

With an incoming system expected to bring widespread precipitation to the area tomorrow, we figured we’d take a second to remind you that stopping distances are 2x higher on wet pavement. So make sure to use extra caution during your morning & evening commutes. #CAwx #NVwx #AZwx pic.twitter.com/I02PSI7hOG

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) December 14, 2021