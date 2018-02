Toro es capturado después de deambular por el Centro de Las Vegas

La policía de Las Vegas y el control de animales capturaron un toro el miércoles por la mañana después de que vagabundeó por el centro de Las Vegas durante varias horas.

El toro fue visto por primera vez alrededor de las 3 a.m. en Turquoise Road y Silver Lake Drive. Finalmente fue acorralado justo antes de las 7 a.m. en una casa en la cuadra 1900 de Ophir Drive, cerca de la avenida Washington y el bulevar Martin Luther King, según el teniente de la Policía Metropolitana: Carlos Hank.

La captura del toro fue un esfuerzo de equipo, afirmó Hank, con la ayuda de Control Animal de Las Vegas, así como con un sargento y oficial del Departamento de Policía de Henderson que tenía experiencia con el ganado.

La Policía Metropolitana rastreó al toro con un helicóptero y las patrullas bloquearon el tráfico mientras se intentaba tranquilizar y acorralarlo. Un vecino también intervino alimentándolo con alfalfa para ayudar a calmarlo, detalló Hank.

“Todo se trata de comunicación y control”, dijo. “Básicamente manejamos la situación, mantuvimos la calma y proporcionamos un ambiente tranquilo para que el animal no se volviera loco y corriera hacia cualquier persona o cosa”.

La policía cree que el toro vino de un área al noroeste de donde finalmente fue capturado. A las 7 a.m. la policía todavía estaba buscando al dueño. Hank dijo que el control de los animales también estaba tratando de dar con el dueño basándose en las marcas del toro.

Esta no era la primera vez que un toro corría suelto por la zona. El 16 de abril de 2017, un toro salió de su corral detrás de Texas Station en Rancho Drive y el bulevar Lake Mead. Fue capturado unas pocas cuadras después hacia el oeste en Michael Way.

An update on the bull that was loose this morning: our Animal Control team is taking it to a livestock vet to get checked out and then Horsemans Park to be housed until we can get it either back to its owner or rehomed. pic.twitter.com/9zkQQ81cn4

