Trabajadores por evento se enfrentan a dificultades con el sistema de desempleo

David Shapin, normalmente un conductor a tiempo completo de Uber y Lyft, en su coche en su casa de Las Vegas el lunes, 18 de mayo de 2020. Shapin, junto con otros trabajadores, finalmente pueden solicitar beneficios de desempleo, pero debido a problemas técnicos con el sitio todavía no puede recibirlos. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El conductor de Uber y Lyft, David Shapin ha estado sin trabajo y sin ingresos durante dos meses.

El contratista independiente estaba ansioso por solicitar los beneficios del seguro de desempleo el sábado, el primer día que el sistema estatal estuvo disponible para él.

Se levantó temprano y reunió todos los documentos financieros necesarios del año pasado.

Pero, en una prueba similar a las que enfrentan muchos otros contratistas independientes, los problemas técnicos en el sitio web de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por su sigla en inglés) le dificultaron la presentación de la solicitud.

“El sistema decía que yo ya estaba registrado y no se me permitía continuar con el registro de PUA”, comentó. “Aquí estoy, con un pago de la hipoteca atrasado y muy, muy frustrado cuando hice todo lo que se suponía que debía hacer. Tengo 1099s, información de impuestos, obras”.

El Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación (DETR, por su sigla en inglés), que supervisa la oficina de desempleo, comentó que procesó más de 38 mil reclamos en su portal, employnv.gov, para los trabajadores por evento a las 8:30 a.m. del lunes, pero algunos solicitantes dicen que todavía no pueden completar un reclamo.

El contratista general Mark Deaville entró en línea el sábado para finalmente solicitar ayuda financiera, sólo para encontrar que el sitio web estaba caído.

Frustrado es un eufemismo para describir cómo se siente, considera.

“Existe el miedo, la ansiedad de no tener dinero para poder pagar la renta o la hipoteca y los pagos de su vehículo”, dijo. “Me voy a declarar en bancarrota, ha cerrado completamente mi negocio. No tengo dinero, no tengo nada que me mantenga a mí, a mi familia (de ocho), o a mi equipo durante este tiempo. Así que ahora es como si hubiera hundido totalmente mi empresa”.

No sabía de otros fallos técnicos porque no los experimentó.

“Ni siquiera puedes llegar tan lejos”, dijo.

No ha sido capaz de pasar a través de las líneas telefónicas al centro de llamadas de PUA y aún así no ha podido solicitar a partir del lunes por la tarde.

Topes de tecnología

Los reclamantes se encontraron con una serie de problemas técnicos.

Las notificaciones informaron a algunos solicitantes de que tenían una cuenta existente, pero sin que ellos lo supieran.

Algunos tuvieron que interrumpir sus sesiones, lo que les obligó a reiniciar su aplicación.

Encontrar Nevada en un menú desplegable ordenado alfabéticamente resultó ser problemático para muchos, que suponían que Nevada estaría por debajo de Nebraska. Pero era la primera opción de la lista.

Un obstinado error de lectura del código CAPTCHA hizo que un solicitante fuera expulsado del sistema.

Los que pudieron comunicarse con el centro de llamadas encontraron que al menos un operador no sabía que el sistema PUA se había lanzado.

La vocera del DETR, Rosa Méndez, anunció que el tiempo de las sesiones no ha sido una tendencia reportada, pero está trabajando con su proveedor, Geographic Solutions, para determinar la causa y abordarla según sea necesario.

Para aquellos que no vieron a Nevada cuando necesitaban seleccionar un estado, Méndez subrayó que estaba en la lista como primera opción por “conveniencia para el solicitante” en lugar de aparecer en la lista alfabética de los estados.

Méndez no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios sobre el centro de llamadas o el código CAPTCHA del lunes.

“El DETR lanzó un proyecto tecnológico enormemente complejo y se complace en informar que miles de personas han presentado reclamos exitosos durante el último fin de semana”, aseveró. “Nuestro dedicado equipo está trabajando de cerca con nuestro proveedor para identificar y resolver los problemas que surjan”.

Segunda ronda

Shapin relató que recibió un mensaje de que tenía una cuenta existente después de introducir su número de seguro social. Pensando que era porque solicitó beneficios en marzo (cuando el sistema del DETR no podía procesar a los trabajadores por evento) intentó usar su anterior nombre de usuario y contraseña.

Llamó al centro de llamadas de Alorica, dedicado a ayudar a los trabajadores por evento, y encontró que el representante no sabía que el sistema PUA se había puesto en marcha.

“Dos horas y 19 minutos después, una mujer del DETR respondió, pero me leyó el texto en el sitio del DETR diciendo que nos notificarán a mediados de mayo. Le dije que la gobernadora anunció que se pondría en marcha hoy y ella dijo, ‘Bueno, no sé cómo manejarlo’, (y) me puso en espera durante unos seis minutos y luego la llamada se cortó”, relató Shapin.

Jeff Critelli, quien también intentó registrarse en marzo en el sitio web de la UInv, tuvo un problema similar al tratar de registrarse, pero encontró una solución.

Hizo clic en el enlace para restablecer su contraseña, que nunca estableció, y descubrió que el sistema PUA había creado un nombre de usuario para él.

Critelli pudo entonces usar el nombre de usuario para restablecer su contraseña e iniciar sesión.

Méndez no abordó la peculiaridad de restablecer su contraseña, pero dijo en una declaración que sus dos sistemas (UInv y employnv.gov) son independientes y por lo tanto no utilizarían las mismas credenciales de acceso.

“Si el solicitante se registrara en employnv.gov antes de que el sistema de reclamos PUA se pusiera en línea, iniciaría sesión, haría clic en Servicios de Desempleo en el menú de la izquierda y luego presentaría un reclamo”, detalló Méndez. “Si no habían usado employnv.gov antes del despliegue de PUA, tendrán que establecer un nuevo perfil con nuevas credenciales de acceso”.

Alan Mendelson dijo que sólo podía solicitar usando el portal de solicitud regular del DETR.

Su obstáculo en el sistema PUA fue el paso final: introducir el código CAPTCHA.

“Se volvió tan frustrante”, consideró. “Después de literalmente varias horas de intentarlo, dije, voy volver a la vieja página web”.

Mendelson dijo que pasó por el proceso de solicitud y apareció una página para trabajadores autónomos, una página que no apareció cuando intentó presentarla en marzo.

“Me permitió registrarme y procesar todo reclamo”, concluyó.