Trabajadores se manifestaron en el Strip

Cientos de automóviles condujeron el Strip, como parte de una caravana organizada por el Culinary Local 226 para exigir transparencia de los casinos con respecto a sus planes de reapertura y protecciones para los trabajadores y visitantes. Martes 12 de mayo de 2020, en Las Vegas Boulevard. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

La Unión Culinaria Local 226 está pidiendo a los casinos que pongan sus planes completos de reapertura en sus sitios web. El sindicato también está pidiendo a la Comisión de Juego de Nevada que implemente nuevas pautas de seguridad y publique sus propios planes de reapertura. Martes 12 de mayo de 2020, en Las Vegas Boulevard. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Una caravana sindical iluminó la reapertura del Strip de Las Vegas, mientras Rubén, un hispano se esmera en mantener limpios los puentes de Las Vegas Boulevard. Martes 12 de mayo de 2020, en Las Vegas Boulevard.[Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Entre las consignas de los empleados de los casinos destacaron: “Don’t Roll The Dice With Workers Lives”, Extend Our Recall” y en español pancartas como “Reapertura de la manera más segura”, “La vida de los Trabajadores Importa y “La Unión Culinaria se lo Juega Todo por la Seguridad y Transparencia”. Martes 12 de mayo de 2020, en Las Vegas Boulevard. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

El sindicato obrero más grande del sur de Nevada, La Unión Culinaria Local 226, llevó a cabo una caravana en el Strip, para exigir transparencia en el manejo del regreso a las actividades laborales en los casinos. También piden seguridad para sus agremiados.

La movilización tuvo verificativo el martes 12 de mayo de 2020, saliendo de la sede sindical, ubicada en el 1630 al sur de la Calle Commerce, se dirigieron sobre Las Vegas Boulevard hasta el icónico letrero Welcome to Fabulous Las Vegas y regresaron sobre la importante arteria vial, que luce, históricamente, sin luces, como una ciudad fantasma, apagada.

Entre las consignas de los empleados de los casinos destacaron: “Don’t Roll The Dice With Workers Lives”, Go Vegas Carefully”, Extend Our Recall” y en español pancartas como “Reapertura de la manera más segura”, “La vida de los Trabajadores Importa”, “Transparencia y Seguridad”, “Vuelvan a abrir LV de Manera Segura” y “La Unión Culinaria se lo Juega Todo por la Seguridad y Transparencia”.

“Vengo a manifestarme porque me preocupa la incertidumbre que rodea todo el proceso de reapertura de los casinos, tengo trabajando más de 20 años como recamarera de hotel y no estoy segura de que me vayan a recontratar”, comentó a El Tiempo María Ortega, destacando que “nos avisaron que nuestros beneficios se mantendrán vigentes, pero la posibilidad de quedarme sin trabajo -y sin seguro médico-, me aterra, porque tengo tres hijos y un esposo que dependen de mi seguro”.

Como María, miles de trabajadores de la industria hotelera, vibrante pieza del engranaje económico de Las Vegas, observan con temor los mecanismos del regreso a la “nueva normalidad”, a la que deberemos acostumbrarnos los habitantes de esta ciudad; un oasis para el entretenimiento que debe ajustar protocolos para incentivar al turismo y convencerlo de que somos una entidad libre de gérmenes.

“Queremos que se establezca -de manera obligatoria- un protocolo de seguridad para todos nuestros agremiados, hacemos un llamado al gobernador Steve Sisolak para que, a su vez, llame a la Comisión del Juego de Nevada para aprovechar la oportunidad de que Nevada sea líder en la industria hotelera”, señaló Geoconda Argüello-Kline, secretaria-tesorera del gremio sindical, en un comunicado, agregando que “si las compañías de casinos no lanzan sus planes y son transparentes antes de reabrir, ¿cómo pueden saber los clientes y los trabajadores que estarán a salvo?”

El sindicato también está pidiendo ayuda a la comisionada del Condado Clark, Marilyn Kirkpatrick, para instar a las empresas a cumplir con los protocolos de seguridad y transparencia.

La portavoz de la Unión Culinaria Local 226, Bethany Khan aseveró que el 98 por ciento de los 60,000 miembros del sindicato han dejado de laborar debido a la pandemia de COVID-19.

La movilización no registró incidentes violentos, todo transcurrió en calma.

“Estamos trabajando de manera continua para mantener los puentes bien limpios, usamos químicos desinfectantes y nos aseguramos de que no haya posibilidad de propagar el coronavirus en el Strip”, comentó Rubén, un empleado que tiene como misión proveer higiene a los puentes que se encuentran sobre Las Vegas Boulevard”, acotando sobre la pandemia que “los hispanos estamos siendo afectados de manera severa, en gran medida porque algunos no hemos respetado las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Para regresar debemos pensar en un colectivo unido, con las mismas preocupaciones y todo volverá a ser promisorio”.

Propuesta de la Unión Culinaria Local 226 con respecto a las pautas de salud pública:

* Prevención: Esto incluye la prueba de virus y anticuerpos en los trabajadores y la detección de trabajadores e invitados a los casinos (controles de temperatura), así como la reducción de la cantidad de superficies que tocan varias personas.

* Protección: El EPP debe estar ampliamente disponible para los trabajadores y clientes por igual. Además, se deben tomar medidas para mantener un distanciamiento apropiado entre los huéspedes y los trabajadores en cada instalación.

* Limpieza mejorada: Será necesaria una limpieza más frecuente e intensiva de todas las superficies. Así también garantizará que los trabajadores tengan la capacitación adecuada y el tiempo suficiente para seguir los protocolos de limpieza.

* Implementación y aplicación: Estas pautas requerirán protocolos detallados únicos para cada instalación de juego. Se deben establecer líneas claras de autoridad, responsabilidad y monitoreo. Para garantizar que los trabajadores tengan voz en la implementación y el cumplimiento continuos, se deben crear comités conjuntos de salud y seguridad laboral.

Contacte al periodista Frank Alejandre en: falejandre@eltiempolv.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.