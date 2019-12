Tránsito fluye de nuevo en ambas direcciones en la I-15 entre California y Nevada

Todos los carriles de la Interestatal 15 entre Las Vegas y el sur de California reabrieron temprano el viernes, afirmaron las autoridades de California.

Los conductores que intentaban navegar por la Interestatal recibieron un regalo no deseado el jueves y de la noche a la mañana del viernes: nieve en el alto desierto.

La autopista estuvo sujeta a cierres en ambas direcciones durante todo el día del jueves y se cerró de nuevo durante la noche desde Primm hasta Baker, California, debido a “hielo y accidentes” en Mountain Pass, a unas 15 millas al sur de Primm, en el Condado de San Bernardino, California.

El bloqueo fue removido para los carriles en dirección norte temprano el viernes, con el Departamento de Transporte de California informando a las 7:40 a.m.: “NB 15 abierta de Baker a Primm”. Poco tiempo después, los funcionarios de California mencionaron que los carriles hacia el sur también estaban abiertos.

I-15 at Mountain Pass is NOW CLOSED IN BOTH DIRECTIONS FROM BAKER TO PRIMM DUE TO ICE AND ACCIDENTS. UNKNOWN DURATION. AVOID TRAVEL TO AND FROM VEGAS UNTIL FURTHER NOTICE!

