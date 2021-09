Tras esperar más de un año para recibir el subsidio de desempleo, sus ahorros desaparecieron. No es el único

Eric Riccardi posa para una foto en su casa de Las Vegas, el jueves 2 de septiembre de 2021. Riccardi, que solicitó los beneficios en agosto de 2020 y aún no ha recibido el pago, tuvo que vender su propiedad para rentar para ayudar a cubrir su hipoteca ya que no estaba recibiendo ningún ingreso. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Eric Riccardi, residente de Las Vegas, alcanzó un hito la semana pasada. Sobrevivió un año sin recibir sus beneficios de desempleo, pero le costó sus ahorros y la reciente venta de su propiedad para rentar, que iba a ser su ingreso de jubilación.

No ha recibido sus prestaciones porque su cuenta está siendo investigada por la oficina de empleo de Nevada después de que un estafador presentara una reclamación en marzo de 2020 utilizando su identidad.

“Hace un año que estoy tratando de aclarar esto”, dijo. “Cada vez que me comunico con ellos me dicen: ‘No nos llame. Nosotros le llamaremos’. Entonces te sientas ahí con el teléfono encendido y es la llamada que nunca llega”.

Las prestaciones federales de desempleo para los nevadenses se acaban este fin de semana del Día del Trabajo. Pero más de un año después de su puesta en marcha, los reclamantes están reportando muchos de los mismos problemas que aquejaban al Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación (DETR, por su sigla en inglés) al principio de la pandemia, como líneas telefónicas ocupadas, retrasos en los pagos y cuentas pirateadas.

“Intento mantener la calma”, dice Riccardi, antiguo vendedor de un fabricante de sistemas de calefacción y aire acondicionado. “Intento mantener el sentido del humor sobre todo. Me la he pasado viendo Mystery Science Theater 3000”.

La directora del DETR, Elisa Cafferata, dijo que el departamento está trabajando rápidamente para resolver los problemas de los reclamantes, así como los atrasos y las apelaciones.

“Una de las cosas que queremos que la gente sepa es que recibirán los beneficios por todas las semanas a las que son elegibles, y estamos trabajando a través de los casos en el orden en que llegaron”, dijo Cafferata. “Sabemos que es frustrante”.

Cambios en el futuro

La oficina de desempleo se vio desbordada con los nevadenses que intentaban solicitar las prestaciones cuando el gobernador Steve Sisolak ordenó el cierre de los casinos y los negocios no esenciales el 15 de marzo de 2020.

Al final de la semana, el DETR reportó la mayor cantidad de solicitudes de seguro de desempleo en la historia del estado. Se reportaron 92,298 solicitudes iniciales regulares para la semana que terminó el 21 de marzo de 2020. El máximo anterior fue de 8,945 para la semana que terminó el 10 de enero de 2009.

Stephen Wandner, economista y miembro senior de la National Academy of Social Insurance, dijo que el número de trabajadores desempleados se disparó tanto que no es de extrañarse que los estados tuvieran problemas.

“En la mayoría de los estados, los sistemas son muy antiguos y son muy difíciles de reprogramar y las cosas explotaron tan rápido que es un juego de ponerse al día que llevará un tiempo”, dijo.

Cafferata dijo que el DETR está tomando medidas para revisar su sistema de desempleo después de que el estado destinara hasta 54 millones de dólares de los American Rescue Funds en junio para ser utilizados en la modernización del departamento.

“Antes de la pandemia, estábamos lidiando con un tres por ciento de desempleo”, dijo. “La lección aprendida es que tenemos que ser capaces de escalar muy rápidamente porque las dislocaciones económicas podrían ser mucho peores y más repentinas de lo que habíamos previsto”.

Fondos perdidos

Las tan necesarias mejoras son alentadoras, pero los declarantes, entre ellos Mark Loomis, residente de Las Vegas, dicen que llegan demasiado tarde.

“No puedo ponerme en contacto con ellos (con el DETR)”, dijo Loomis. “Es simplemente molesto. No te puedes comunicar con ellos en absoluto. Sus teléfonos están peor que nunca en toda esta pandemia”.

En mayo recibió un aviso de “resolución pendiente” en su cuenta, pero no ha podido solucionar el problema para reanudar sus prestaciones semanales.

El retraso lo ha dejado sin poder pagar su renta, sobre todo porque sus únicos ingresos mensuales son mil dólares del Seguro Social. Ahora se está preparando para quedarse sin hogar después de que el Tribunal de Justicia de Las Vegas concediera el mes pasado la notificación de desahucio de su casero, pese a tener pendiente una solicitud de CHAP por atrasos en el pago de la renta de 4,200 dólares.

“Mis gatos a control de animales y yo a un refugio”, dijo Loomis. “En algún momento, dentro de unos años, me pagarán los atrasos. Eso es lo mejor que podría esperar”.

Alan Mendelson, cuyas prestaciones del Pandemic Unemployment Assistance Program expirarán el sábado, tuvo su propia situación cercana el mes pasado. Estuvo a punto de perder el pago de su prestación semanal cuando su cuenta fue pirateada dos veces en un plazo de tres días, observando que sus datos bancarios fueron cambiados a Wells Fargo con un número de ruta en Minneapolis.

“No puedo creer que el tipo (el estafador) lo haya logrado con solo tres semanas restantes del PUA”, dijo Mendelson, quien pudo recuperar el acceso a su cuenta poco después de los ataques.

“Daños colaterales”

Riccardi solicitó el seguro de desempleo en agosto de 2020, tras ser despedido, pero no pudo crear una cuenta.

Después de un mes de llamadas, pudo comunicarse con el DETR y le dijeron que presentara una queja por fraude porque una persona con una dirección de Illinois cobró beneficios bajo su nombre desde marzo de 2020 hasta julio de 2020. Pero tardó otros seis meses, o hasta marzo de 2021, y unas tres mil llamadas telefónicas para ponerse en contacto con el DETR para una actualización de su queja por fraude, dijo Riccardi.

En ese momento, el representante restableció la cuenta de Riccardi y le envió por correo su tarjeta de seguro de desempleo con los pagos atrasados añadidos, por un total de más de 20 mil dólares.

“Me dijo que después de la medianoche del sábado, volviera a entrar a mi cuenta y continuara con mi reclamación semanal. Ese domingo entré en mi cuenta y vi que no habían cambiado mi dirección. Todavía estaba en Atomic City, Illinois”, dijo Riccardi.

Pasaron otros cinco meses antes de que pudiera volver a contactarse con el DETR, y añadió que finalmente habló con el departamento de fraudes del DETR la semana pasada, que le dijo que haría un seguimiento el lunes. Dijo que todavía está esperando la llamada telefónica.

“Todo el mundo (en el DETR) dice que has sido víctima de un fraude”, dijo Riccardi. “No, no lo soy. El Estado fue víctima de un fraude. Yo solo fui un daño colateral”.

Riccardi dijo que se vio obligado a vender su propiedad para rentar en el noroeste de Las Vegas en junio, después de vaciar sus ahorros.

“Esa casa era mi inversión para mi jubilación. No quería venderla”, dijo. “Pero el mercado de la vivienda en Las Vegas despegó de verdad y pensé que quizá no sería mala idea porque no tengo ingresos”.

Espera que los ingresos le den el tiempo suficiente para encontrar un nuevo empleo, aunque es escéptico de que vaya a encontrar trabajo. Riccardi sufrió un derrame cerebral el año pasado, poco después de aterrizar en la unidad de cuidados intensivos del University Medical Center con COVID-19.

“Me dejó cojo y tartamudo, pero eso no me impide buscar trabajo”, dijo. “Buscaré trabajo, pero eso no cambia el hecho de que haya pasado un año y no haya podido cobrar mis prestaciones”.