Triunfa un hombre de Henderson sobre una tragedia con una recuperación de “milagro”

Jeremy Renbarger, de 26 años, y su novia Janeth López, de 25 años, hablan sobre el paro cardíaco de Renbarger durante una entrevista en su departamento de Henderson el martes 6 de marzo de 2018. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Los médicos no saben por qué Jeremy Renbarger, de 26 años, lleva una vida normal, solo semanas después de que el residente de Henderson sufriera dos veces paros cardíacos que dañaron tanto su cerebro que pensaron que viviría el resto de sus días en estado vegetativo.

“Todos los días veo milagros y cosas que están fuera de mis manos”, destacó el Dr. Scott Scherr, Director Médico de Urgencias del Hospital y Centro Médico de Southern Hills. “Y creo que este es uno de esos casos”.

La odisea de Renbarger comenzó la mañana del 30 de enero, un martes, cuando colapsó en el trabajo después de que su corazón dejó de latir. Los médicos dicen que estuvo clínicamente muerto durante más de media hora, mientras que un compañero de trabajo de Next Level Door & Millwork, personal de primeros auxilios y del hospital realizaron RCP.

La novia de Renbarger: Janeth López, recuerda que se estaba secando el cabello alrededor de las 8:30 a.m., corriendo para llegar a tiempo, pero emocionada de mostrar su nuevo par de Adidas negros, cuando sonó el teléfono.

“Escuché de él esa mañana y todo, y fue solo un texto regular de buenos días”, relató López, de 25 años, en una entrevista en el departamento de la pareja. “Y luego, una hora después recibo una llamada diciendo que estaba en el hospital”.

El incidente de la nada. López mencionó que Renbarger “hacía ejercicio, comía sano y se va a dormir a tiempo” y nunca tuvo dificultades para hacer su trabajo entregando materiales de construcción.

Un ‘segundo episodio’

López se reunió con algunos amigos y el hermano de Renbarger en el Hospital y Centro Médico Southern Hills, donde ayudaron a doctores y enfermeras a reconstruir su historial médico. El padre de Renbarger voló desde Wisconsin para estar al lado de su hijo.

Una vez que las enfermeras y los médicos estabilizaron el pulso de Renbarger, utilizaron solución salina fría y un sistema de regulación de la temperatura para inducir hipotermia leve en Renbarger, una técnica destinada a reducir la inflamación del cerebro.

El cuerpo de Renbarger se calentó nuevamente, “y luego tuvo un segundo episodio”, afirma López. Era jueves, 1 de febrero, a las 5:30 a.m.

Los médicos pudieron reiniciar su corazón nuevamente, pero el pronóstico fue desalentador. Una resonancia magnética indicó que incluso si Renbarger sobrevivió, estaría en estado vegetativo con solo la mitad de su cerebro funcionando.

Pero López afirma que tomó fuerza de un momento en el que Renbarger se despertó brevemente después de su segundo ataque. Había una mirada en sus ojos que le decía que él estaría bien, ella dijo.

“Tal vez fue solo en mi cabeza, no lo sé, pero no creía que iba a estar en estado vegetativo por el resto de su vida”, detalló López.

No obstante, dio la noticia a amigos que esperaban en el vestíbulo. A partir de ese momento, todos los visitantes de Renbarger buscarían “movimientos decididos”, como apretar una mano. Lopez tocó algunas de las canciones favoritas de Renbarger para animarlo, incluyendo “Sittin On On the Dock of the Bay” de Otis Redding y “Sunday Candy” de Donnie Trumpet & the Social Experiment.

Un avance se produjo el 4 de febrero, cuando la madre de un amigo estaba visitando a Renbarger y le pidió que tomara su mano. Esta vez sus dedos se enroscaron ligeramente.

Como ‘una siesta realmente larga’

Renbarger mejoró rápidamente después de eso. Su tubo de respiración fue removido el lunes siguiente, y comenzó a hablar. Sus primeras palabras fueron dedicadas a pedir café a las enfermeras.

Para el martes, ya estaba caminando.

“Me sentí como si acabara de despertar de una larga siesta y estuviera listo para partir”, dijo la semana pasada.

Su recuperación fue casi milagrosa, afirmó Scherr, director médico de Urgencias en Southern Hills, y agregó que los médicos aún no saben qué causó la experiencia cercana a la muerte de Renbarger.

“Muchas de las respuestas en medicina que no tenemos”, agregó Scherr. “Tenía 26 años, por lo demás estaba sano y tenía un grupo de médicos, enfermeras y personal auxiliar que no iban a renunciar a él”.

Renbarger dejó el hospital el 12 de febrero y López abandonó inmediatamente la casa de sus padres y se mudó con su novio de cuatro años. Hace dos semanas, pasaron de un apartamento de una habitación a una de dos habitaciones y se consiguieron a un compañero de cuarto, que está en casa durante el día y puede ayudar a Renbarger en la casa mientras López está trabajando.

“Incluso ahora, todavía tengo problemas para entenderlo”, destaca López. La noche antes del paro cardíaco de Renbarger, ella estaba afuera con amigos tomando lattes. Ahora, le está cocinando la cena para su novio.

“Me levanto y es como, ‘Wow, yo vivo aquí. Esto es lo que estamos haciendo ahora”, detalla.

Desfibrilador implantado

Renbarger continuará atendiendo a médicos y tomando medicamentos para su corazón. También tiene un desfibrilador que sobresale de su pecho, que necesitará reemplazo en aproximadamente 10 años.

Mientras tanto, Renbarger ha estado trabajando en algunas letras de rap, diciendo que ahora le resulta difícil deletrear, aparentemente el resultado de su trauma reciente. No puede levantar objetos pesados o conducir un automóvil durante los próximos seis meses, así que por ahora no volverá a trabajar.

Y López está lidiando con el estrés de casi perder a un ser querido y los cambios en la vida que acompañan a Renbarger en su recuperación. Todavía asustado por los recuerdos frescos de la muerte cercana de Renbarger, ella comentó que no había usado sus nuevos Adidas negros desde aquella terrible mañana.

“Es algo difícil, tener 25 años y pasar por algo, cuando siento que antes, estaba preocupado por secarme el pelo y usar zapatos nuevos al día siguiente”, confesó López. En una nota más positiva, agregó: “Hay una razón por la que está vivo. Nunca se sabe lo que sucede”.