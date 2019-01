Trump amenaza con declarar una emergencia nacional si no se llega a un acuerdo

WASHINGTON — El presidente Donald Trump amenazó el jueves con declarar una emergencia nacional para burlar al Congreso si no puede llegar a un acuerdo con los demócratas para financiar su prometido muro fronterizo. Se dirigió a la frontera de EE.UU. y México para llamar la atención sobre su caso luego de que las negociaciones con los legisladores explotaron.

El cierre parcial del gobierno se prolongó hasta el día 20 con cientos de miles de trabajadores federales sin trabajo o trabajando sin remuneración mientras persistía la lucha del muro.

Cuando se le preguntó acerca de una declaración de emergencia nacional, Trump dijo mientras salía de la Casa Blanca para Texas: “Todavía no estoy preparado para hacerlo, pero si tengo que hacerlo, lo haré”. Afirma que tal declaración le permitiría dirigir el ejército para comenzar la construcción del muro.

“Entonces vamos a tener una victoria, hacer un compromiso, porque creo que un compromiso es una victoria para todos, o declararé una emergencia nacional”, declaró.

No está claro qué puede implicar un compromiso. Trump dice que no reabrirá el gobierno sin dinero para el muro. Los demócratas afirman que están a favor de las medidas para reforzar la seguridad fronteriza, pero se oponen a la prolongada e inexpugnable muralla que prevé Trump, él está pidiendo $5.7 mil millones para la construcción.

Los comentarios de Trump se produjeron un día después de que salió de una reunión de negociación con líderes del Congreso: “Me despedí”, escribió poco después, a medida que los esfuerzos por reabrir el gobierno cayeron en un desorden más profundo. Los trabajadores federales afectados enfrentan cheques de pago perdidos el viernes, y más personas se ven afectadas cada día por el retroceso de los servicios gubernamentales.

Trump también anunció que está cancelando su viaje a Davos, Suiza, debido al cierre parcial.

Tenía previsto irse el 21 de enero para asistir al Foro Económico Mundial. Trump comenta que está cancelando su viaje debido a la “intransigencia” de los demócratas en materia de seguridad fronteriza. Trump y los demócratas están en un callejón sin salida con respecto a la financiación del muro propuesto por él en la frontera sur.

En un tweet el viernes, el presidente ofreció sus “más cordiales saludos y disculpas” al foro económico.

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 10, 2019