Trump mantiene una “no colusión” ya que Putin niega inmiscuirse

HELSINKI – El ruso Vladimir Putin declaró el lunes que sí quería que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, pero no tomó ninguna medida durante la campaña para que esto ocurriera. Dijo que favorecía al empresario famoso debido a sus políticas.

Trump y Putin “pasaron una gran cantidad de tiempo” discutiendo las acusaciones de intromisión en las elecciones rusas, ya que se reunieron durante varias horas el lunes, reportó el presidente de los EE.UU. Pero Trump no condenó enérgicamente los esfuerzos de interferencia, que las agencias de inteligencia estadounidenses insisten en que ocurrieron, incluida la piratería de correos electrónicos demócratas y el tema de la acusación de 12 rusos la semana pasada.

Trump dijo, como en innumerables ocasiones, que no hubo “colusión” entre su campaña y los rusos. Putin, como siempre, negó todo. Los dos líderes hablaron en una conferencia de prensa conjunta.

Trump, en declaraciones de apertura, argumentó que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia habían estado en su punto más bajo hasta que los dos se sentaron cara a cara en una cumbre muy esperada.

“Eso cambió”, aseguró Trump, “hace aproximadamente cuatro horas”.

Trump también siguió negando que hubiera habido otra colusión entre su campaña y los rusos, declarando: “Hicimos una campaña brillante y es por eso que soy presidente”.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018