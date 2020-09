Trump niega haber hablado despectivamente de héroes de guerra fallecidos

El presidente Donald Trump habla con los reporteros en la Base Aérea Andrews después de asistir a un mitin de campaña en Latrobe, Pa. el jueves, 3 de septiembre de 2020. (AP Photo/Evan Vucci)

El presidente Donald Trump habla con los reporteros en la Base Aérea Andrews después de asistir a un mitin de campaña en Latrobe, Pa. el jueves, 3 de septiembre de 2020. (AP Photo/Evan Vucci)

El presidente Donald Trump habla con los reporteros en la Base Aérea Andrews después de asistir a un mitin de campaña en Latrobe, Pa. el jueves, 3 de septiembre de 2020. (AP Photo/Evan Vucci)

DELRAY BEACH, Florida — En un nuevo informe se detallan múltiples casos en los que el presidente Donald Trump ha hecho comentarios despectivos sobre miembros del Ejército de Estados Unidos que han sido capturados o asesinados, incluyendo la referencia a los muertos de guerra estadounidenses en el Aisne-Marne American Cemetery en Francia en 2018 como “perdedores” y “fracasados”.

Trump aclaró el jueves que la historia es “totalmente falsa”.

Las acusaciones se revelaron por primera vez en The Atlantic. Un alto funcionario del Departamento de Defensa con conocimiento de primera mano de los acontecimientos y un alto oficial del Cuerpo de Marines de Estados Unidos al que se le informó de los comentarios de Trump confirmó algunos de los comentarios a The Associated Press, incluyendo los comentarios del cementerio de 2018.

Los oficiales de defensa declararon que Trump hizo los comentarios cuando comenzó a visitar el cementerio en las afueras de París durante una reunión después de su sesión informativa diaria presidencial en la mañana del 10 de noviembre de 2018.

Personal del National Security Council y del Servicio Secreto le notificaron a Trump que el tiempo lluvioso hacía arriesgado el viaje en helicóptero al cementerio, pero que podían ir en coche hasta allí. Trump respondió diciendo que no quería visitar el cementerio porque estaba “lleno de perdedores”, aseveró el funcionario, hablando con la condición de mantener el anonimato porque el funcionario no estaba autorizado para discutirlo públicamente.

La Casa Blanca culpó de la cancelación de la visita al mal clima en ese momento.

En otra conversación del viaje, The Atlantic publicó que Trump se refirió a los mil 800 marines que murieron en la batalla de Belleau Wood en la Primera Guerra Mundial como “fracasados” por haber muerto.

Negación enfática

Trump negó enfáticamente el reportaje de The Atlantic el jueves por la noche, llamándola “una situación vergonzosa” por una “revista terrible”.

Hablando con los reporteros después de que regresó a Washington de un mitin de campaña en Pensilvania, Trump declaró: “Estaría dispuesto a jurar por cualquier cosa que nunca dije eso sobre nuestros héroes caídos. No hay nadie que los respete más, ningún animal, nadie, ¿qué animal diría tal cosa?”

Trump también reiteró la explicación de la Casa Blanca de por qué no visitó el cementerio. “El helicóptero no pudo volar”, recalcó, debido al clima. “El Servicio Secreto me dijo que no pudo hacerlo …nunca hubieran podido hacer que la policía y todos los demás hicieran cola para que un presidente pasara por una zona muy concurrida y congestionada”.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, comentó: “Es triste la profundidad a la que la gente llegará durante una campaña presidencial para tratar de difamar a alguien”.

La reacción de Biden

El candidato presidencial demócrata Joe Biden comentó el jueves, “si las revelaciones del reportaje de hoy en The Atlantic son ciertas, entonces son otro indicador de cuán profundamente el presidente Trump y yo estamos en desacuerdo sobre el rol del presidente de Estados Unidos”.

“Deber, honor, país; esos son los valores que impulsan a nuestros miembros del servicio”, emitió en una declaración el jueves por la noche, añadiendo que si es elegido presidente, “me aseguraré de que nuestros héroes sepan que les cubriré las espaldas y honraré su sacrificio, siempre”. El hijo de Biden, Beau, sirvió en Irak en 2008 a 2009.

Los funcionarios de Defensa también confirmaron a la AP que informaron en The Atlantic que Trump, en Memorial Day de 2017, había ido con su jefe de personal, John Kelly, a visitar la tumba del hijo de Kelly, Robert, en el Cementerio de Arlington, que fue asesinado en 2010 en Afganistán, y le dijo a Kelly: “No entiendo. ¿Qué ganaron?”

El oficial superior del Cuerpo de Marines y The Atlantic, citando fuentes con conocimiento de primera mano, también informaron que Trump dijo que no quería apoyar el funeral en agosto de 2018 del senador republicano John McCain, un condecorado veterano de la Marina que pasó años como prisionero de guerra en Vietnam, porque era un “perdedor”. The Atlantic también informó que Trump se enojó porque las banderas se izaron a media asta para McCain, usando palabras groseras para preguntar por qué las banderas estaban de esa forma.

Trump reconoció el jueves que “nunca fue un fan” de McCain y que no estaba de acuerdo con él, pero dijo que aún así lo respetaba y aprobaba todo lo relacionado con su “funeral de primera clase de la triple A” sin dudarlo porque “sentía que se lo merecía”.

En 2015, poco después de lanzar su candidatura presidencial, Trump criticó públicamente a McCain, diciendo que “no era un héroe de guerra”. Añadió: “Me cae bien la gente que no fue capturada”.

Trump sólo amplificó sus críticas a McCain cuando el legislador de Arizona se volvió crítico de su acerbo estilo de política, culminando en un voto negativo a altas horas de la noche que hizo fracasar los planes de Trump de revocar la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Ese voto hizo añicos lo que pocas lealtades partidistas unían a los dos hombres, y Trump ha seguido atacando a McCain por ese voto, incluso de forma póstuma.

La revista mencionó que Trump también se refirió al ex presidente George H.W. Bush como un “perdedor” porque fue derribado por los japoneses como piloto de la Marina en la Segunda Guerra Mundial.