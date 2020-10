Trump padece “leves síntomas” de COVID-19

WASHINGTON — El presidente Donald Trump está padeciendo “leves síntomas” de COVID-19 tras revelar el viernes que él y la primera dama, Melania Trump, han dado positivo en la prueba de coronavirus, un anuncio sorprendente que sumerge al país en una profunda incertidumbre justo un mes antes de las elecciones presidenciales.

Trump, que ha pasado gran parte del año minimizando la amenaza de un virus que ha matado a más de 205 mil estadounidenses, declaró que él y la señora Trump estaban en cuarentena. El médico de la Casa Blanca comentó que se espera que el presidente continúe llevando a cabo sus deberes “sin interrupciones” mientras se recupera. Un funcionario de la Casa Blanca declaró el viernes por la mañana que el presidente estaba experimentando síntomas leves pero que estaba trabajando desde la residencia de la Casa Blanca.

El diagnóstico de Trump estaba seguro de tener un efecto desestabilizador en Washington y en todo el mundo, lo que planteaba dudas sobre hasta qué punto el virus se había extendido a través de los niveles más altos del gobierno de Estados Unidos. Horas antes de que Trump anunciara que había contraído el virus, la Casa Blanca reveló que un alto funcionario que había viajado con él durante la semana había dado positivo.

“Esta noche, @FLOTUS y yo hemos dado positivo en el test de COVID-19. Comenzaremos nuestra cuarentena y proceso de recuperación inmediatamente”, Trump tuiteó justo antes de la 1 a.m. “¡Superaremos esto JUNTOS!”

El vicepresidente Mike Pence dio negativo para el virus el viernes por la mañana y “permanece en buena salud”, aseveró su vocero.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Muchos funcionarios de la Casa Blanca y de la administración superior se sometieron a pruebas el viernes, pero la escala completa del brote alrededor del presidente podría no conocerse durante algún tiempo, ya que puede tomar días para que una infección sea detectable por una prueba. Los funcionarios de la Unidad Médica de la Casa Blanca estaban todavía en el proceso de rastrear los contactos del presidente, señaló el funcionario.

Trump fue visto por última vez por los reporteros que volvieron a la Casa Blanca el jueves por la noche y no parecía visiblemente enfermo. Trump tiene 74 años de edad, lo que lo pone en mayor riesgo de complicaciones graves por un virus que ha infectado a más de siete millones de personas en todo el país.

El médico del presidente agregó en una circular que Trump y la primera dama (que tiene 50 años) “están ambos bien en este momento” y “planean permanecer en casa dentro de la Casa Blanca durante su convalecencia”.

El diagnóstico marca un golpe devastador para un presidente que ha estado tratando desesperadamente de convencer al público de que lo peor de la pandemia ha quedado atrás. En el mejor de los casos, si no desarrolla ningún síntoma (que puede incluir fiebre, tos y problemas respiratorios) es probable que le obligue a abandonar la campaña electoral pocas semanas antes de las elecciones y ponga en duda su participación en el segundo debate presidencial, previsto para el 15 de octubre en Miami.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020