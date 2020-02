“Quiero alternativas a la Montaña Yucca”: Presidente Trump

WASHINGTON — El presidente Donald Trump anunció en Twitter que ha escuchado las preocupaciones de la gente de Nevada sobre usar a la Montaña Yucca como una instalación de desechos nucleares y se ha comprometido a encontrar alternativas.

“¡Nevada, te escucho sobre la Montaña Yucca y mi Administración te RESPETARÁ! El Congreso y las Administraciones anteriores han fallado por mucho tiempo en encontrar soluciones duraderas – mi Administración está comprometida a explorar enfoques innovadores – ¡Confío en que podemos lograrlo!”, tuiteó Trump.

Nevada, I hear you on Yucca Mountain and my Administration will RESPECT you! Congress and previous Administrations have long failed to find lasting solutions – my Administration is committed to exploring innovative approaches – I’m confident we can get it done!

