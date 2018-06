Presidente Trump respalda al republicano Adam Laxalt como gobernador de Nevada

CARSON CITY – En el último día para que los nevadenses voten en sus elecciones primarias, el presidente Donald Trump anunció el martes por la tarde que apoya “firmemente” al republicano Adam Laxalt para que sea el próximo gobernador del Estado de Plata.

Al igual que muchos anuncios de Trump, el endoso llegó a través de Twitter.

“Respaldo firmemente a Adam Laxalt como Gobernador de Nevada. Adam es inteligente, trabaja duro y sabe cómo ganar, será un gran gobernador; además, luchará arduamente para reducir sus impuestos y es duro contra el crimen”, indicó el tuit de Trump.

I strongly endorse Adam Laxalt for Governor of Nevada. Adam is smart, works hard, and knows how to win. He will be a great Governor. Also, will fight hard to lower your taxes and is tough on crime!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2018