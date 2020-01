Tu guía para estacionamientos gratuitos en el Strip de Las Vegas

Mark Reolegio, a la derecha, recibe las llaves del auto de Jennifer Sandoval afuera de The Capital Grille el miércoles, 27 de febrero de 2019, en el centro comercial Fashion Show, en Las Vegas. (Benjamin Hager Review-Journal) @BenjaminHphoto

Mark Reolegio, a la izquierda, y Desean Frazier, estacionan autos afuera de The Capital Grille el miércoles, 27 de febrero de 2019, en el centro comercial Fashion Show, en Las Vegas. (Benjamin Hager Review-Journal) @BenjaminHphoto

Un valet se encarga de un huésped en el estacionamiento gratuito del Sahara Las Vegas el viernes, 20 de diciembre de 2019 en Las Vegas. Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @EliPagePhoto

Estacionamiento gratuito el viernes, 20 de diciembre de 2019, en el Sahara Las Vegas. Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @EliPagePhoto

Estacionamiento gratuito el viernes, 20 de diciembre de 2019, en el Sahara Las Vegas. Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @EliPagePhoto

Estacionamiento gratuito el viernes, 20 de diciembre de 2019, en el Sahara Las Vegas. Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @EliPagePhoto

Los vehículos se dejan en el estacionamiento gratuito del Sahara Las Vegas el viernes, 20 de diciembre de 2019 en Las Vegas. Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @EliPagePhoto

El valet Joel Tejada ayuda a un huésped después de recuperar su vehículo en el Sahara Las Vegas el viernes, 20 de diciembre de 2019, en Las Vegas. Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @EliPagePhoto

El valet Joel Tejada ayuda a un huésped después de recuperar su vehículo en el Sahara Las Vegas el viernes, 20 de diciembre de 2019, en Las Vegas. Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @EliPagePhoto

El valet Joel Tejada ayuda a un huésped después de recuperar su vehículo en el Sahara Las Vegas el viernes, 20 de diciembre de 2019, en Las Vegas. Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @EliPagePhoto

Estacionamiento gratuito el viernes, 20 de diciembre de 2019, en el Sahara Las Vegas. Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @EliPagePhoto

Las personas van y vienen en una entrada donde hay un estacionamiento gratuito disponible en el Sahara Las Vegas el viernes, 20 de diciembre de 2019 en Las Vegas. Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @EliPagePhoto

El Capital Grille ofrece una de las cinco ubicaciones de valet gratis en el centro comercial Fashion Show. Foto tomada el miércoles, 27 de febrero de 2019, en el centro comercial Fashion Show, en Las Vegas. (Benjamin Hager Review-Journal) @BenjaminHphoto

El Capital Grille ofrece una de las cinco ubicaciones de valet gratis en el centro comercial Fashion Show. Foto tomada el miércoles, 27 de febrero de 2019, en el centro comercial Fashion Show, en Las Vegas. (Benjamin Hager Review-Journal) @BenjaminHphoto

Desean Frazier estaciona autos fuera de The Capital Grille el miércoles, 27 de febrero de 2019, en el centro comercial Fashion Show, en Las Vegas. (Benjamin Hager Review-Journal) @BenjaminHphoto

Desean Frazier estaciona autos fuera de The Capital Grille el miércoles, 27 de febrero de 2019, en el centro comercial Fashion Show, en Las Vegas. (Benjamin Hager Review-Journal) @BenjaminHphoto

Desean Frazier, a la derecha, estaciona autos fuera de The Capital Grille el miércoles, 27 de febrero de 2019, en el centro comercial Fashion Show, en Las Vegas. (Benjamin Hager Review-Journal) @BenjaminHphoto

Mark Reolegio, a la izquierda, y Desean Frazier, estacionan autos afuera de The Capital Grille el miércoles, 27 de febrero de 2019, en el centro comercial Fashion Show, en Las Vegas. (Benjamin Hager Review-Journal) @BenjaminHphoto

Pocas cosas molestan demasiado a los residentes de Las Vegas como que tener que pagar para estacionarse en el Strip. Tres años después de que MGM Resorts International se convirtiera en la primera compañía de casinos que comenzó a cobrar a los locales por estacionarse en sus propiedades, sigue siendo un tema candente para muchos, y una excusa frecuente para no pasar más tiempo en Las Vegas Boulevard.

Sin embargo, todavía hay lugares donde se puede estacionar gratis en o cerca de los principales complejos turísticos. Encontramos 10 lugares en el Strip con servicio de valet parking gratuito, algunos con más de un lugar de valet.

En los casos en los que un lugar tiene varios valets, elegimos nuestros favoritos, y sólo hemos incluido lugares que ofrecen servicio de valet gratuito sin restricciones o periodos de restricción. Para los hoteles-casinos, esto significa 24 horas al día, siete días a la semana, sin ningún tipo de compra mínima, membresía de club de jugadores o validación. Lo mismo se aplica a la mayoría de las zonas de compras, a menos que se indique lo contrario.

También hemos estimado el tiempo que se tardará en llegar a las atracciones cercanas. Todos los tiempos son estimados, basados en una velocidad de caminata casual, y esperas para el servicio de tranvía, cuando sea apropiado. (Los tiempos de entrada a un complejo turístico se basan en la entrada al piso del casino).

Todo esto está sujeto a cambios en las políticas (lo cual ocurre con más frecuencia de lo que uno podría esperar).

Mandalay Place

El corredor de tiendas que conecta Mandalay Bay y Luxor cuenta con un valet de cortesía accesible a través de Hacienda Avenue. Además de proporcionar un fácil acceso a esos dos casinos y al hotel Delano, también es una opción de estacionamiento para eventos en T-Mobile Arena, con un poco de caminata de campo que se puede reducir tomando un tranvía.

Si tu destino final es un partido de los Golden Knights u otro evento en el estadio, dirígete al Mandalay Bay, gira a la izquierda y camina hasta la estación de tranvía en la esquina noreste del resort. Utiliza la vía rápida hacia el Excalibur (la más alejada de la escalera mecánica) y llega al frente del tranvía cuando éste salga. Una vez que salga, cruza el paso elevado del Tropicana hacia el New York-New York y camina a través del casino hasta la Plaza Toshiba.

The Shops at Crystals

Ingresa a Crystals desde el Strip para aprovechar el valet gratuito en este centro comercial de varios niveles y de alta gama. Puede ser confuso, pero una vez que conozcas el camino, es un paseo fácil hasta Aria, el Waldorf Astoria y el Cosmopolitan de Las Vegas. MGM Resorts también tiene aquí un tranvía que puede usarse para acceder a T-Mobile Arena. Es un viaje rápido, lo que compensa el tener que conducir por Las Vegas Boulevard para llegar allí. Prepárate para los atascos de tráfico, a veces extremos, saliendo del valet después de los grandes eventos.

Si te diriges a T-Mobile, toma el ascensor hasta el cuarto piso para tomar el tranvía hasta el Park MGM. Sal de la estación a la derecha (la izquierda te llevará de vuelta hacia Aria) y dirígete a la recepción. Sal hacia el valet (este no es gratis), y el estadio estará frente a ti. El camino más corto hacia la puerta es salir del hotel por la derecha, en dirección al estacioniamiento.

Treasure Island

Evita el tráfico de Las Vegas Boulevard entrando en este estacionamiento desde Spring Mountain Road. Una vez allí, toma un corto paseo hacia el sur en Las Vegas Boulevard hasta el Mirage. Un tranvía también conecta Treasure Island y Mirage, pero es probable que tarde un poco más (la caminata por el casino hasta el tranvía tarda de tres a cinco minutos). Cuenta con aire acondicionado y es un poco más fácil para los pies. Si te estacionas, lo cual también es gratis, el tranvía es mucho más accesible, y podría ser una forma más rápida para llegar al Mirage. Para los puntos más alejados, con la posible excepción del Caesars Palace, hay mejores opciones de estacionamiento.

Fashion Show mall

Si buscas estacionamiento gratuito, una visita al centro comercial Fashion Show te hará sentir como si hubieras ganado una apuesta. Junto con el auto-estacionamiento, hay cinco valets, todos gratuitos. Operan de 10 a.m. a 9 p.m. de lunes a sábado, y de 11 a.m. a 7 p.m. los domingos. Dos valets en el lado norte del centro comercial son accesibles a través de Fashion Show Drive. El que está en la entrada de Nordstrom también está cerca del hotel Trump, que tiene su propio valet gratuito. El que está más cerca de Las Vegas Boulevard, cerca de la entrada directa a Maggiano’s Little Italy, está a un corto paseo del Strip, y no mucho más lejos de Wynn o Encore. Los otros tres valets (dos en el sur en las entradas de Saks Fifth Avenue y Macy’s, y un valet de subnivel para Neiman Marcus) no proporcionan un acceso fácil a nada fuera del centro comercial.

Miracle Mile Shops

Es difícil decidir qué es más confuso, navegar hacia este valet gratuito de centro comercial sin entrar accidentalmente en el valet de pago de Planet Hollywood, o averiguar a dónde ir cuando llegues allí. Para lo primero, sólo tienes que seguir las señales después de entrar desde Harmon Avenue (saldrás por Audrie Street.) Para lo segundo, tendrás que connocer el diseño básico de Planet Hollywood y Miracle Mile Shops. El paseo comercial forma un óvalo áspero alrededor del Teatro Zappos, con la entrada al casino en el lado opuesto. Se puede llegar al Strip a través del casino o por Harmon en el sur (camina a la izquierda al entrar).

Venetian y Grand Canal Shoppes

El Venetian cuenta con dos áreas de estacionamiento gratuitas. La primera es accesible desde Las Vegas Boulevard y ofrece el mejor acceso al vestíbulo del hotel, el Strip y Harrah’s. La segunda es accesible a través del auto-estacionamiento. Se llega a través de Las Vegas Boulevard, o tomando Koval Lane hasta Kruger Drive. Es útil para acceder a Grand Canal Shoppes o a la parte trasera del casino del Venetian

Palazzo

A este valet solo se puede entrar desde Las Vegas Boulevard, y te deja fuera de Lavo, junto al mostrador del hotel. Desde allí, es de fácil acceso a Las Vegas Boulevard. Al salir, la recogida del valet se realiza un piso más abajo de la bajada, por una escalera mecánica desde donde llegaste.

Wynn Las Vegas

Wynn Las Vegas ofrece dos valets gratis: El de la puerta principal, accesible desde Las Vegas Boulevard, el cual ofrece el acceso más fácil a la recepción del hotel a través de la entrada principal, también es la mejor opción si planeas explorar las tiendas Wynn Plaza, a las que se puede entrar junto al valet, a pocos metros de la bajada (es mucho más rápido que caminar por el casino).

La puerta sur de Wynn es accesible desde Sands Avenue, lo que permite a los huéspedes evitar el tráfico del Strip. Técnicamente, tiene dos valets a pocos metros uno del otro. Uno de ellos se limita a los huéspedes que se alojan en las suites de Wynn’s Tower, el otro está abierto al público y es gratuito, está a un corto paseo de la explanada comercial de Wynn y del piso del casino, justo al otro lado de Sands Boulevard desde el Sands Convention Center.

Encore

Encore tiene dos valets a pocos metros uno del otro en su puerta principal en Wynn Boulevard, accesible desde el Strip. El primero está reservado para los huéspedes de las Tower Suites del hotel. El otro es gratuito y está abierto al público.

Sahara Las Vegas

Este resort cuenta con dos valets gratuitos: uno en el Strip y el otro en Paradise Road. Dado que Sahara se encuentra en el extremo norte del Strip, no hay muchos lugares a los que se pueda llegar a pie. El valet trasero está a poca distancia de la estación del monorraíl de Las Vegas. El camino más corto es cortar por el bar cerca del vestíbulo (hay una puerta en la parte trasera que conecta con la estación). Recuerda mostrar una identificación local a un asistente cuando compres tu boleto, lo que reduce la tarifa a un dólar por cada trayecto. Dependiendo del tiempo de espera, puedes llegar a la mayoría de los centros turísticos en la ruta del monorriel en menos de 25 minutos desde que dejas tu auto, algunos mucho más rápido.

El Review-Journal es propiedad de la familia del presidente y director ejecutivo de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson. Las Vegas Sands Corp. opera el Venetian y Palazzo.