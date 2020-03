Turistas en el Strip de Las Vegas celebran una última fiesta antes de que empiecen los cierres

Los que estaban en el establecimiento vieron la conferencia de prensa de Sisolak, con “It’s the End of the World as We Know it (Es el fin del mundo tal como lo conocemos)” de REM sonando justo después de que terminara.

Shannon White (derecha) y sus tres hijas observan mientras el gobernador Steve Sisolak anuncia que el Strip de Las Vegas cerrará durante 30 días, mientras disfrutan del día de San Patricio en el pub Rock & Reilly el 17 de marzo de 2020. (Mick Akers/Las Vegas Review-Journal)

Alrededor de 30 fiesteros celebraron el día de San Patricio en el pub Rock & Reilly en Las Vegas Strip cuando se supo que la ciudad se iba a cerrar.

El gobernador Steve Sisolak ordenó el cierre de todos los negocios no esenciales durante 30 días el martes por la noche debido a las preocupaciones del COVID-19, mientras que los asistentes al pub celebraron una última fiesta. Los que estaban en el establecimiento vieron la conferencia de prensa de Sisolak, con “It’s the End of the World as We Know it (Es el fin del mundo tal como lo conocemos)” de REM sonando justo después de que terminara.

Las cervezas verdes y los tragos Irish Car Bombs abundaban mientras los sonidos de canciones irlandesas vigorizaban el tranquilo pasillo del complejo turístico.

Rock & Reilly’s ha estado abierto durante cuatro años, 24 horas al día, así que cuando un cerrajero estaba en el lugar el martes por la tarde añadiendo cerraduras a las puertas, el personal sabía que algo estaba pasando.

“Sabía que se estaba haciendo realidad”, dijo un barman de Rock & Reilly’s.

A medida que el tiempo pasaba, los visitantes jugaban beer pong y shuffle board, mientras que algunos disfrutaban de alimentos típicos.

Shannon White de Santa Rosa, California, y sus tres hijas hicieron el viaje a Las Vegas para el cumpleaños número 21 de su hija. Su hijo de nueve años y su marido se alojaron en el Planet Hollywood, mientras que las mujeres de la familia disfrutaron de una última noche de fiesta.

Pese a que algunos miembros de su grupo planeado inicialmente cancelaron el viaje debido a preocupaciones por el coronavirus, hicieron el viaje juntos como una familia.

Aunque hubo algunos cierres de restaurantes, lugares de entretenimiento y otras porciones de varios resorts, las White se divirtieron mucho de todos modos.

“Ha estado bastante tranquilo, pero encontramos algunos buenos bares anoche”, anunció White. “Es el cumpleaños 21 de mi hija, así que íbamos a hacerlo y lo hicimos”.

A pesar de sus planes de quedarse hasta el viernes, la familia se dirige ahora a casa el miércoles tras el anuncio de que los complejos de Las Vegas cerrarán el miércoles al mediodía.

No se pone mejor en casa para los miembros de la familia, ya que los residentes del Condado Sonoma en California han sido ordenados a refugiarse en el lugar hasta el 7 de abril.

Sabiendo que eso era lo que les esperaba en casa, estaban decididos a pasarla bien.

“Tenemos que vivirlo”, concluyó White. “Cuando volvamos a casa nos quedaremos encerrados, así que esto era todo”.