¡Última oportunidad para reinscribirse al TPS!

El cónsul de El Salvador, Tirso Sermeño, exhortó a sus connacionales a no dejar pasar la oportunidad de reinscribirse al TPS. Jueves 22 de febrero de 2018 en el Consulado de El Salvador en Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El 19 de marzo del 2018 es una fecha que la comunidad salvadoreña beneficiaria del Programa de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) debe marcar en su calendario, ya que es el último día para reinscribirse a dicho programa y así mantener su permiso de trabajo durante 18 meses más.

Para abordar la importancia de renovar el TPS y los recursos para hacerlo, el cónsul de El Salvador en Las Vegas, Tirso Sermeño, otorgó una entrevista exclusiva para El Tiempo, donde exhortó a sus connacionales a iniciar el trámite lo antes posible.

“Lo que necesitan es el ‘Money Order’ (giro postal) de $495 dólares, ahí están incluidos los $85 de la toma de datos biométricos y los $410 del permiso de trabajo. Necesitan la tarjeta del permiso anterior, si es primera vez que lo hacen con nosotros, ocupamos los documentos de la reinscripción anterior”, explicó Sermeño.

Si la persona interesada ha salido de EE.UU. en los últimos 18 meses, el Consulado de El Salvador requiere una copia del Advance Parole (permiso de viaje) y pasaporte original. “Hay otros casos donde la persona ha tenido algún problema legal y tiene que adjuntar la documentación proveniente de la corte donde diga que el caso ha sido cerrado”, agregó el cónsul salvadoreño.

Para apoyar a los llamados ‘tepesianos’ a realizar su trámite, el Consulado de El Salvador en Las Vegas está ayudando gratuitamente a llenar los formularios, para lo cual han extendido sus horarios de trabajo hasta el 19 de marzo. El horario de atención actual es de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 pm.

“Hay mucha expectativa y mucho nerviosismo sobre qué va a suceder después del 9 de septiembre del 2019. Ahora hay que aprovechar esa nueva opción que ha dado Estados Unidos, hay que reinscribirse, no hay que dejar de hacerlo. Ojalá los congresistas y senadores puedan dar alguna salida legal para que nuestra gente pueda ajustar su estatus migratorio en un futuro”, expresó Sermeño.

Otro servicio que esta oficina consular ha puesto a beneficio de sus connacionales, son consultas migratorias gratuitas con abogados especialistas en la materia. Estas sesiones se llevan a cabo de manera personalizada y confidencial, en cada jornada se pueden atender de 22 a 30 personas.

“Seguimos trabajando por la gente del TPS, no hay que dejarlo a última hora. Hemos recibido llamadas de gente que apenas se da cuenta que comenzó (la reinscripción), cuando ya casi termina el periodo. Que la gente no olvide que el 19 de marzo es el último día de reinscripción y que no la pueden dejar pasar porque es la última oportunidad que tienen”, concluyó el cónsul Tirso Sermeño.

Para más información acuda al Consulado de El Salvador en Las Vegas, situado en 765 N. Nellis Boulevard, Suite #5, Las Vegas, NV 89110, o llame al (702) 437-5337.