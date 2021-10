Un bebé y un hombre heridos de gravedad en accidente del sábado por la noche

Un bebé y un adulto resultaron gravemente heridos en un accidente ocurrido el sábado por la noche en el Valle de Las Vegas Este.

La colisión ocurrió a las 8:04 p.m. en Boulder Highway, al norte de East Twain Avenue, declaró la policía el domingo. Una investigación reveló que dos peatones, uno empujando un cochecito con un bebé dentro, estaban cruzando Boulder Highway dentro de un paso peatonal marcado.

El conductor de un Kia Optima “no se detuvo ante los peatones” y colisionó contra una carriola y un hombre. El bebé salió despedido hacia la calzada. El hombre, identificado como Jawuan Richardson, de 19 años, fue entonces atropellado por otro vehículo mientras estaba tendido en la calzada. La otra peatón, una mujer de 20 años, no resultó herida.

El bebé, de un año, fue trasladado al University Medical Center en estado crítico. Richardson, de Las Vegas, fue trasladado al Hospital y Centro Médico Sunrise, también en estado crítico.

No se sospecha que haya estado incapacitado, dijo la policía.

Waking up to see a young family(20,19, and 1) who will be forever changed because multiple drivers failed to yield to them. The entirety of Boulder Highway(not just the Henderson part that received a grant) needs to be looked at today, not years from now. #LivesAreOnTheLine pic.twitter.com/tSLajQvTv1

— Andrew Bennett (@AndrewBennettNV) October 17, 2021