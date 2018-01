Un estatus migratorio permanente, el deseo de Año Nuevo de los ‘dreamers’

Los 'dreamers' Mariana Resendiz, Aarón Luna y Lynda Castro, coincidieron en que su principal deseo del 2018 sería la oportunidad de obtener un estatus legal permanente. Fotos Cortesía.

El 2018 ha iniciado y con ello decenas de propósitos o deseos de Año Nuevo que las personas intentarán cumplir durante los próximos 12 meses. Pero hay un grupo de jóvenes que en general tienen un mismo deseo en común, una ley que les permita continuar trabajando y estudiando legalmente en Estados Unidos, este grupo son los llamados ‘Dreamers’.

Desde hace varios años, El Tiempo comenzó a narrar de una forma especial las historias de los jóvenes beneficiarios de DACA de esta comunidad, historias que se han ido difundiendo en los últimos meses en diversos medios de comunicación debido a la situación política actual. Es importante recordar que el pasado 5 de septiembre el gobierno federal anunció la terminación del programa DACA, y se dio un plazo de seis meses para que el Congreso acordara una ley permanente para los ‘dreamers’, situación que no ha llegado.

Mariana Resendiz

Mariana Resendiz es una joven mexicana de 20 años que fue traída a Estados Unidos cuando apenas tenía un año y seis meses de edad. Actualmente cuenta con dos trabajos para poder ayudar a su familia y continuar sus estudios en UNLV, donde es vicepresidente del grupo UndocuNetwork.

“Estamos empezando el 2018 con un comienzo difícil porque la administración Trump ha defraudado a miles de jóvenes que consideran a Estados Unidos su hogar. No estoy feliz de que no se haya aprobado un ‘Dream Act’ (Ley de los Soñadores) en 2017, pero tengo grandes esperanzas para 2018. Aunque como ‘dreamer’ he sido defraudada en 2017, he visto a mi comunidad y a la gente de todo el país apoyarme a mí y a los miles de ‘dreamers’. Juntos somos más fuertes y creo que todas las partes pueden trabajar juntas para que se apruebe una ‘Dream Act’ en 2018. Ese es mi deseo de Año Nuevo”, mencionó Resendiz.

La estudiante originaria de Ciudad de México compartió con El Tiempo que su vida cambió cuando DACA entró en vigor, ya que antes de obtener su permiso de trabajo casi renuncia a la esperanza de poder cursar una carrera universitaria debido a los altos costos que conlleva y a la dificultad para poder encontrar un trabajo debido a su estatus migratorio. Mariana se graduó con honores de la preparatoria, recibió dos becas y en otoño del 2015 se convirtió en la primera de su familia en asistir a la universidad.

“Como ‘dreamer’, si tengo la oportunidad de obtener un estatus legal permanente, continuaré ampliando mi educación en la facultad de derecho y trabajaré por la reforma migratoria para los millones de personas que vinieron a los Estados Unidos para vivir mejor. El ‘Dream Act’ es solo el comienzo… Solo quiero que todos sepan, que sí se puede. En momentos como este, debemos unirnos y luchar por lo que creemos. Martin Luther King Jr. y otros activistas de derechos civiles no ganaron durante la noche, en cambio se mantuvieron unidos y exigieron ser escuchados. Lucharon por lo que era correcto y ganaron. No ha sido fácil para la comunidad indocumentada, pero debemos continuar la lucha”, aseguró Resendiz.

Aarón Ulises Luna

Originario de La Piedad, Michoacán, Aarón Luna es un ‘dreamer’ de 25 años de edad que mediante su trabajo en la organización no lucrativa Hermandad Mexicana Transnacional ha podido ayudar a decenas de personas en temas relacionados a inmigración.

“El 2017 fue un año memorable porque se implementaron muchos cambios al sistema de inmigración. El 2018 va a ser una año muy importante por el hecho de que a partir del 5 de marzo, más de 100 jóvenes (‘dreamers’) se van a quedar sin la posibilidad de trabajar cada día. Personas que son parte de nuestra fuerza laboral y que ayudan de muchas maneras a la comunidad, personas que yo admiro por su determinación para salir adelante.

En adición, esta situación me da mucha frustración y ansiedad porque yo también me veré afectado. Pero tengo dos opciones, una es que me quede con las manos cruzadas y esperar la decisión, y la segunda es tomar acción y llamar a los congresistas y senadores del estado para hacer saber que estamos luchando para poder obtener una mejor vida en los Estados Unidos”, expresó Luna.

Aarón dijo en que su principal deseo para el 2018 es una solución permanente para el problema migratorio que “se ha dejado al olvido por las últimas décadas”. El ‘dreamer’ agregó que obtener su permiso de trabajo le ayudó a dejar un empleo mal pagado para poder aumentar sus ingresos y colaborar a la estabilidad de su familia, además de continuar con su preparación académica.

“Si me dieran la oportunidad de tener un estatus permanente, me comprometería a seguir ayudando a mi comunidad de la mejor forma posible y seguir comportándome como un buen ciudadano de esta comunidad… Estamos muy cerca de poder pasar una solución para proteger los ‘dreamers’. Tenemos 85% de la población estadounidense y 79% del Partido Republicano a favor de una solución permanente. Tenemos que seguir contactando a nuestros legisladores y decirles que se está acercando la fecha límite para poder tomar acción”, sentenció Luna.

Lynda Esmeralda Castro

Lynda Esmeralda Castro es originaria del estado mexicano de Nayarit, tiene 21 años de edad y trabaja en la organización no lucrativa Servicios Comunitarios de Nevada. La joven beneficiaria de DACA calificó como “frustrante” estar con la incertidumbre de no saber qué va a pasar una vez que expire su permiso laboral.

“Muchos de nosotros en verdad queremos superarnos en este país. Tenemos ganas de trabajar, estudiar y salir adelante. Tenemos metas que queremos cumplir pero con tantos obstáculos se nos está dificultando… Mi deseo principal para este 2018 es que nos den la oportunidad de demostrarles SIN MIEDO de que nosotros somos una ayuda para Estados Unidos, no somos una carga. Deseo que nos acepten como parte de este país”, comentó Lynda.

Castro narró que cuando recibió su DACA recién había terminado la preparatoria, trabajaba en un ‘Indoor Swapmeet’ (tianguis), y fue gracias a esta acción diferida que pudo obtener un trabajo que le brindara mejores oportunidades para seguir aprendiendo cosas nuevas y prepararse para el futuro.

“Me comprometo a ser una persona responsable y trabajadora. Me comprometo a continuar con mis estudios para llegar a mejorar la calidad de mi vida y de la gente que me rodea. Me comprometo a ser una persona digna de estar en este país, mejorando día con día y siguiendo los buenos valores que mis padres me enseñaron”, finalizó Castro.