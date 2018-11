Un héroe en Las Vegas: honraron la memoria de Erick Silva

Erick Silva será recordado como un héroe. Sábado 27 octubre de 2018, en el salón Le Caprice. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Deisy Hernández, hermana del héroe, aquí con la dirigente de la federación de la Ciudad de México, Mary Reyes (derecha). Sábado 27 octubre de 2018, en el salón Le Caprice. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Steve Johnson, estuvo con Erick Silva en los momentos finales de su vida. Sábado 27 octubre de 2018, en el salón Le Caprice. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Erick Silva será recordado como un héroe. Sábado 27 octubre de 2018, en el salón Le Caprice. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Erick Silva será recordado como un héroe. Sábado 27 octubre de 2018, en el salón Le Caprice. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Erick Silva será recordado como un héroe. Sábado 27 octubre de 2018, en el salón Le Caprice. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Muchos recordaron a Erick Silva como un héroe. Sábado 27 octubre de 2018, en el salón Le Caprice. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Con el lanzamiento de 58 globos, simbolizando a las víctimas, entre ellas un héroe local, así conmemoraron el primer aniversario del fatídico episodio que privó de su vida al joven Erick Silva, el único residente local que fue abatido en la balacera perpetrada contra miles que disfrutaban del festival Harvest Route 91, frente al Mandalay Bay, el primero de octubre de 2017.

Como un héroe, como una persona que dio su vida por salvar la de otros. Erick, un joven en plenitud de la vida, utilizó el conocimiento adquirido en el entrenamiento para proporcionar seguridad a la gente y no dudó un instante en salvar a otros, en lugar de salvarse a sí mismo. “Estoy muy orgulloso de su valentía, del amor que hizo al ofrendar su propia existencia, el coraje de salvaguardar la integridad de quienes fueron auxiliados por él”, expresó Gustavo Vega, jefe de Erick Silva sobre el joven de 21 años que murió abatido por las balas, durante la peor tragedia ocurrida en toda la nación.

“Buenas tardes, quiero darles las gracias a todos ustedes por su cariño y apoyo a nuestra familia. Estamos aquí reunidos para celebrar el primer aniversario (luctuoso) de mi hijo Erick Silva y 57 ángeles que se nos adelantaron en el camino, porque sabemos que los volveremos a ver y sabemos también que nunca nos dejarán mientras nosotros no los olvidemos. Desde que pasó esta tragedia he conocido más gente buena que mala”, expresó la señora Angélica Cervantes, durante la ceremonia mediante la cual se reconoció el heroico trabajo que su hijo realizó durante la balacera del 1 de octubre.

“Quiero agradecer a una persona, Amparo Cervantes –mi hermana- que en el momento justo en que yo me sentía sola, me dijo una frase que me inspiró a escribir una de las canciones. Me dijo: el cielo reclama una estrella, su nombre Erick Silva”, precisó la madre del joven.

Entre los múltiples reconocimientos destacó el de la senadora Catherine Cortéz Masto quien envió una solidaria proclama: “ha pasado un año desde que 58 vidas inocentes fueron cortadas en el festival Harvest Route 91, incluyendo a tu hijo, quien demostró un extraordinario coraje, resistencia y fortaleza el día de la balacera. Nosotros no olvidaremos su sacrificio, como un legado de servicio a las vidas de otros. Nuestros seres queridos no nos dejan por completo, si nosotros los recordamos y honramos su memoria. Seguiremos, como una comunidad unida, llevando sanación y paz a ti y tu familia, estamos contigo en esta tragedia, estoy comprometida para apoyarte de la manera que mejor pueda”.

Deisy Hernández, hermana del héroe, participó con el llanto en sus ojos, del sensible instante en que fueron liberados los 58 globos que simbolizaron a cada una de las víctimas del oprobioso ataque.