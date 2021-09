Un incendio daña gravemente el Mount Charleston Lodge

septiembre 17, 2021 - 9:28 am

Un incendio causó daños en el Mount Charleston en la madrugada del viernes 17 de septiembre de 2021. (Dari Sullivan)

Se puede ver humo de un incendio que dañó el Monte Charleston Lodge el viernes 27 de septiembre de 2021. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

Los equipos de emergencia en la escena de un incendio que dañó un alojamiento en el Monte Charleston el viernes, 21 de septiembre de 2021. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

Un incendio causó importantes daños en el Mount Charleston Lodge a primera hora del viernes, según un testigo que se alojaba en una cabaña cercana al alojamiento durante la noche.

Dari Sullivan, de Henderson, dijo que se alojaba en una cabaña a 7,717 pies de altitud en la cima del Cañón Kyle, en el Humboldt Toiyabe National Forest, cuando se despertó por el ruido a las 4:45 a.m. Ella y un amigo salieron de la cabaña y vieron el alojamiento en llamas que se elevaban hacia el cielo.

“Era la propia cabaña (la que estaba en llamas), el restaurante”, dijo Sullivan. “Todo el mundo estaba en el estacionamiento”.

El edificio principal se “perdió” en el incendio, según Courtney Fogle, una portavoz de The Ellis Island Casino and Brewery en Las Vegas, que compró el alojamiento en 2018. Más información de la compañía no estuvo disponible de inmediato.

Las fotos de la escena mostraron el alojamiento envuelto en llamas y Sullivan estimó que era una pérdida total.

La Regional Transportation Commission of Southern Nevada tuiteó que no había acceso al inmueble o a Mary Jane Falls.

No fue posible contactar inmediatamente a los bomberos para que hicieran comentarios, pero los registros de envío mostraron que el Departamento de Bomberos del Condado Clark fue convocado al lugar a las 4:45 a.m. Todavía se veía humo en la zona alrededor de las 8 a.m.

La construcción del edificio actual comenzó en 1962, después de que un incendio destruyera en diciembre de 1961 un edificio anterior que llevaba operando al menos desde 1948, según las noticias.

Después de levantar el edificio central de estructura en forma de A, la construcción se llevó a cabo por fases, con un restaurante y un salón para 150 personas añadidos en 1965 y 23 cabañas de madera adyacentes construidas posteriormente.

Este es un reportaje en desarrollo.