“Un jardín de oportunidades”

Con el objetivo de mejorar la vida de los jóvenes y adultos con capacidades especiales, The Garden Foundation (TGF) abrió sus puertas en mayo de 2018 para convertirse en un lugar de aprendizaje, crecimiento, exploración y diversión para quienes acuden a sus servicios.

The Garden Foundation es una fundación dedicada a apoyar a jóvenes y adultos con capacidades especiales mediante distintos programas interactivos. [Foto The Garden Foundation]

La directora de operaciones de The Garden Foundation, Nicole Capetillo, sostuvo una entrevista virtual con El Tiempo para explicar cada uno de sus programas. Viernes 28 de septiembre de 2020. [Captura de pantalla]

Esta organización sin fines de lucro fue fundada por Taylor Gardner, una mujer que desde muy temprana edad supo la importancia de comprender adecuadamente a las personas con capacidades diferentes, ya que su hermana menor, Lindasy, nació con síndrome de Down.

“Ella es mi hermana pequeña y eso es todo lo que realmente me importaba. Peleamos por juguetes como otros hermanos. Intentaba darle órdenes sobre qué muñecas jugar y cuál sería su nombre cuando jugara a la ‘casa’ (perfeccionando mis habilidades de liderazgo a una edad temprana) pero su ‘discapacidad’ o ‘habilidades diferentes’, como me gusta para referirme a ellos, nunca me hizo mucha diferencia… Pero ahora que lo pienso, tal vez lo entendí mejor cuando tenía cinco años que muchos adultos hoy”, escribió Gardner en un emotivo mensaje que puede ser leído en el sitio web de la fundación.

The Garden Foundation cuenta con el programa GROW, el cual consta de cuatro componentes que son: G – Giving Back (Devolver), R – Recreation (Recreación), O – Occupation (Ocupación), y W – Wellness (Bienestar). Para explicar estos servicios, El Tiempo entrevistó la directora de operaciones, Nicole Capetillo.

“Los servicios que ofrecemos principalmente son programas de clases educativas y clases recreativas. A nosotros nos gusta dar atención individualizada a los clientes. Tenemos a personas de todas las habilidades, algunos tienen más capacidades intelectuales y otros tienen inhabilidades físicas, que pueden necesitar una silla de ruedas, eso varía. Pero tenemos la capacidad para ayudarles de alguna manera”, dijo Capetillo.

G – Giving Back (Devolver) trata de tener cercanía con la comunidad, la fundación considera que el servicio comunitario es parte fundamental y al ser una organización sin fines de lucro, frecuentemente reciben mucha ayuda de la población. Por medio de este programa, los miembros pueden fabricar mantas para entregarlas a refugios de personas sin hogar, comprar comida para animales abandonados y rescatados, además de aceptar cualquier propuesta de ayuda comunitaria.

“Con la pandemia no hemos podido hacerlo como nos gusta, pero estamos esperando a que en los próximos meses sea una posibilidad otra vez. El programa sí está abierto, los miembros pueden venir de lunes a viernes, pero las clases son más pequeñas para poder mantener el distanciamiento social”, acotó Capetillo.

Respecto a R – Recreation (Recreación), Capetillo informó que “las personas que vienen a The Garden Foundation tienen la oportunidad de participar con amigos y en clases que les gustan. Algunas de estas clases son taekwondo, teatro, música, arte, entre otras. Las personas pueden participar juntas y pueden divertirse con otros amigos que conocieron cuando vinieron”.

Mediante O – Occupation (Ocupación), las personas con capacidades especiales pueden obtener el enriquecimiento de la vida a través del trabajo, esto aumenta su autoestima y realización personal. Pueden aprender habilidades para su formación personal y se motiva a cada participante a alcanzar su máximo potencial.

“Tratamos de preparar a las personas para trabajar en la comunidad, por ejemplo, pueden participar en un entrenamiento donde pueden practicar para trabajar en un café. Van a practicar con dinero y cómo se habla con los clientes”, mencionó Capetillo.

W – Wellness (Bienestar) es muy importante, como su nombre lo dice, el bienestar abarca todo el estilo de vida de cada individuo, por lo que esta fundación ofrece un programa completo para fomentar el máximo potencial en mente, cuerpo e interacción social. Además de impulsar aspectos como la contribución, amistad, autoestima, autocuidado, entre otros.

“Es muy importante porque las interacciones que tienen con los amigos es lo que los hace sentir mejor. Sé que puede ser muy duro buscar dónde empezar para tener ayuda para su hijo o familiar, The Garden Foundation puede ayudar a todas las personas. Lo más importante es que los padres no tengan miedo de obtener ayuda para sus hijos”, aseveró Capetillo y agregó que en caso de no tener el programa específico para alguna persona con capacidades especiales, la fundación puede ayudarles a canalizarlos con alguna otra organización.

The Garden Foundation atiende a personas mayores de 18 años, los servicios tienen una cuota de recuperación, sin embargo, también cuentan con programas de asistencia dependiendo la necesidad de cada familia.

Para más información, llame al (702) 488-7566, o visite: www.thegardenfoundationlv.org

