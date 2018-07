Un muerto y un herido tras tiroteo en una iglesia mormona en el norte de Nevada

Un feligrés murió y otro resultó herido el domingo cuando un hombre abrió fuego en una iglesia mormona en el norte de Nevada, reportaron las autoridades.

El tiroteo comenzó justo antes de la 1 p.m. en el edificio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la pequeña ciudad de Fallon, a unas 60 millas al este de Reno, según el comunicado de prensa de la localidad.

Charles E. Miller, un hombre de 61 años conocido localmente como “Bert”, murió en el ataque, informaron las autoridades. El hombre que resultó herido fue dado de alta del hospital.

Las autoridades agregaron que el tiroteo no parece ser un ataque contra la iglesia, sino contra un individuo específico. Los investigadores aún están trabajando para determinar el motivo.

La policía arrestó a John K. O’Connor, de 48 años, en el tiroteo, detalla el comunicado. O’Connor, que asistía a los servicios de la iglesia, huyó a su casa después del tiroteo, puntualizó el comunicado. Accedió a rendirse después de que la policía llamó a su puerta, dijeron las autoridades.

El ataque provocó respuestas en Twitter por funcionarios electos.

“Mi familia y yo estamos orando por todos los seres queridos, feligreses y miembros de la comunidad afectados por esta tragedia”, tuiteó el senador estadounidense Dean Heller alrededor de las 4:30 p.m.

La Senadora de los Estados Unidos, Catherine Cortez Masto, también expresó sus condolencias a los afectados por el tiroteo.

“Los lugares de culto deberían ser un refugio seguro”, escribió en Twitter. “La violencia armada en todo el país debe terminar”.

Deeply saddened by the act of senseless violence in Fallon today at the LDS church. We are in contact with Mayor Tedford and other officials. My family and I are praying for all loved ones, churchgoers, and community members impacted by this tragedy.

— Dean Heller (@SenDeanHeller) July 22, 2018