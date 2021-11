“Un precedente peligroso”: Dicen federales NO a las inundaciones controladas en el río Colorado

La inundación controlada que repone las playas del Gran Cañón no se producirá este año, ya que las autoridades se enfrentan a los efectos de una sequía de dos décadas en el río Colorado.

En esta foto facilitada por la Bureau of Reclamation, el agua corre desde la presa de Glen Canyon como parte de un experimento destinado a construir playas y bancos de arena en el río Colorado a través del Grand Canyon, desde la presa cerca de Page, Arizona. El experimento forma parte de un programa gubernamental para restaurar el ecosistema del Grand Canyon. (AP Photo/Bureau of Reclamation)

En esta foto de archivo del 5 de marzo de 2008, el agua fluye desde los tubos de chorro número uno y dos, vistos desde lo alto de la presa de Glen Canyon en Page, Arizona. El gobierno federal se compromete a mantener durante otros 20 años la vieja y conflictiva presa de Glen Canyon, que considera crucial para el suministro de agua y energía en el Oeste, pero que, según críticos, es inestable y debería ser derribada. La secretaria de Interior de Estados Unidos, Sally Jewell, firmó documentos en una conferencia regional sobre el agua el jueves 15 de diciembre de 2016 en Las Vegas para que la Bureau of Reclamation siga administrando la Glen Canyon Dam hasta 2036. (AP Photo/Matt York, Archivo)

Es una decisión que muestra cómo la falta de agua ha obligado al gobierno federal a cambiar las operaciones en el río.

“Se trata de un microcosmos de un problema mucho más amplio y ejemplifica que menos agua significa cambiar las prácticas de administración, lo que probablemente tendrá a largo plazo efectos perjudiciales para el medio ambiente y el interés público en general”, dijo Kyle Roerink, director ejecutivo de la Great Basin Water Network.

Desde 1996, la U.S. Bureau of Reclamation ha liberado en ocho ocasiones una gran cantidad de agua de la presa de Glen Canyon para quebrar la arena del río y redistribuirla río abajo.

Las descargas benefician sobre todo a los usuarios recreativos del Marble Canyon y del Grand Canyon al reparar y ampliar las playas.

Pero este año, pese a las condiciones favorables de los sedimentos, el gobierno federal decidió retener el caudal.

Efectos inaceptables

Lee Traynham, directora de programas de la oficina, dijo que su agencia utilizó un proceso para determinar si los efectos negativos inaceptables vendrían de un experimento de inundación.

“Y en este caso, este año, determinamos que los habría”, dijo.

Las autoridades ni siquiera consideran la posibilidad de llevar a cabo las descargas hasta que cientos de miles de toneladas de sedimentos, en su mayoría procedentes del río Paria, se acumulan en el río Colorado al norte de Arizona.

Ahora, más de un millón de toneladas de sedimentos se acumularon en el río, dijo Traynham.

“Desde que llevamos a cabo (las inundaciones controladas), esta es quizá la segunda mayor aportación de sedimentos que hemos visto”, dijo.

Pero la evaluación de la acumulación de sedimentos es solo la primera parte del proceso.

Cada vez que se considera una liberación, los funcionarios estatales y federales se reúnen para evaluar los posibles efectos sobre otras cosas, como la calidad del agua, las preocupaciones tribales, una especie de pez protegida por el gobierno federal, la producción de energía y el estado de un fondo constituido por ingresos de la generación de energía.

Este año, los defensores de la liberación de caudales se mostraron preocupados por el hecho de que las persistentes condiciones de sequía limitaran la capacidad de realizar un experimento en el futuro. También argumentaron que la redistribución de sedimentos era necesaria porque la última inundación se realizó en 2018.

Joel Sankey, jefe en funciones del U.S. Geological Survey’s Grand Canyon Monitoring, dijo que las playas aguas abajo se erosionan con el tiempo.

Este año, la escorrentía de las lluvias monzónicas también cortó algunas playas, dañándolas, dijo.

“Algunas de ellas están especialmente deterioradas por este motivo”, dijo Sankey.

Proteger la barrera

Pero la mayoría del equipo que estudió la posibilidad de provocar una crecida este año consideró inaceptables los efectos sobre otros recursos.

Un caudal de 60 horas, que habría comenzado el lunes, habría reducido la elevación del lago Powell en unos dos pies.

Esta disminución es contraria a la medida que tomó el Bureau of Reclamation el verano pasado para aumentar la elevación del lago en un metro liberando agua de los embalses aguas arriba, según escribió el Bureau en una carta en la que anunciaba la decisión de no realizar un experimento de caudal.

Se supone que el agua de los embalses situados aguas arriba debe evitar que el lago Powell descienda por debajo de los 3,525 pies de altitud (el nivel del lago se mide en altitud, no en profundidad). Una elevación de 3,525 pies significa que el nivel del agua está a esa altura sobre el nivel del mar).

Una elevación de 3,525 pies proporciona un amortiguador de 35 pies del nivel mínimo de agua que permite a la presa de Glen Canyon generar energía.

Los funcionarios también están preocupados por otros efectos potenciales de la caída por debajo de ese nivel, como la liberación de agua más caliente, la liberación de agua con bajas concentraciones de oxígeno y el riesgo de que los peces no nativos pasen la presa y lleguen al río de abajo, dijo Traynham.

Según la carta de la oficina, la liberación de un flujo de agua para quebrar la arena podría reducir el apoyo a futuras descargas en el lago Powell, que probablemente serán necesarias.

Las proyecciones del nivel del agua muestran que el lago Powell caerá temporalmente por debajo de la elevación objetivo el próximo año.

“Cualquier tiempo adicional que pasemos por debajo de 3,525 se considera muy arriesgado”, dijo Traynham.

La realización de una crecida dejaría el embalse por debajo de esa elevación hasta 15 días más, según la carta.

Baja la potencia, sube el gasto

Las inundaciones simuladas no afectan al volumen total de agua que se libera aguas abajo en un año. Para compensar el descenso del nivel del lago por la afluencia temporal de agua, la presa reduciría sus descargas en los meses posteriores.

Pero esas descargas reducidas supondrían una presión aún mayor sobre la producción de energía, que ya se está viendo afectada por la disminución del nivel del lago y la reducción obligatoria de las descargas aguas abajo.

La Western Area Power Administration, una agencia gubernamental que comercializa y transmite energía al por mayor, ya es incapaz de satisfacer la demanda.

“Para compensar el déficit, (la administración) necesita comprar energía en el mercado mayorista para cumplir estas obligaciones”, dijo Peter Soeth, vocero de la administración.

Una menor producción de energía significa menos dinero para un fondo que paga cosas como el mantenimiento de las presas y los programas medioambientales. El Bureau of Reclamation y la Western Area Power Administration ya están aplazando el mantenimiento y estudiando la posibilidad de aumentar las tarifas para compensar la disminución prevista actualmente del fondo.

Una inundación controlada obligaría a la administración a comprar aún más energía para satisfacer la demanda, lo que costaría al fondo entre 1.3 y tres millones de dólares, según Bureau of Reclamation.

La decisión se enfrenta a críticas

Esta no es la primera vez que el Bureau of Reclamation decide no llevar a cabo una inundación después de que el río alcanzara su límite de acumulación de sedimentos.

En 2015, los funcionarios de la oficina cancelaron la inundación porque estaban tratando de detener la propagación de un pez no nativo, según Jack Schmidt, director del Centro de Estudios del Río Colorado en la Universidad Estatal de Utah.

El marco existente para la aplicación de la crecida controlada se supone que pone el proceso de toma de decisiones en manos de la ciencia y la gestión ambiental, no de la política, dijo.

“Esta es la primera vez que se cancela una crecida por motivos políticos, económicos y de ingresos, y es un precedente peligroso”, dijo. “Esto fue exactamente lo que no debía ocurrir”.

Dijo que las estimaciones de los costos de la celebración de una inundación este año son consistentes con las estimaciones de años anteriores cuando se han llevado a cabo las inundaciones, pero la oficina dijo que los costos de este año están apareciendo en un contexto diferente.

Bureau of Reclamation dice que los funcionarios utilizan la mejor ciencia disponible y consideran el estado de todos los recursos antes de emitir una decisión sobre la realización de una inundación.

Schmidt, miembro del equipo original que pidió inundaciones controladas en la década de 1990, espera que el Bureau of Reclamation lleve a cabo una liberación en la primavera, algo que la oficina dice que considerará.

John Weisheit, guía del río Colorado y defensor de la causa desde hace mucho tiempo, dijo que no hay razón para no llevar a cabo la liberación del caudal este otoño. Dijo que las liberaciones no significan que la producción hidroeléctrica cesará.

“Esto es lo que significa”, dijo. “El Gran Cañón no es importante. Nuestro presupuesto final es más importante que el Gran Cañón”.